La afición del Atlético pregunta: "¿Por qué no se renueva a Godín si Lucas ya está vendido?"

La afición del Atlético de Madrid se marchó anoche del Wanda Metropolitano hablando de la victoria de su equipo por 2-0 ante el Girona y además del hombre que fue capaz de abrir el camino hacia la misma, Diego Godín.

El capitán rojiblanco marcó el 1-0 en el minuto 76 y abrió la lata en el momento que más lo necesitaba su equipo. Nuevamente, el central uruguayo fue fundamental tanto en defensa como en ataque y los seguidores colchoneros se lo reconocieron con una sonora ovación.

La hinchada rojiblanca disfrutó del gol de Godín, pero rápidamente empezó a escucharse un murmullo general sobre el futuro del que consideran un gran capitán para la plantilla liderada por el Cholo Simeone. Diego, salvo sorpresa, no jugará el año que viene en el Metropolitano y su futuro, aún no oficializado, parece pasar por el estadio de San Siro en Milán y por el Inter en particular. Y ese hecho, lógicamente, no gusta a los aficionados madrileños.

Por otro lado, la semana pasada, Atlético de Madrid y Bayern de Múnich confirmaron que Lucas Hernández pondrá rumbo a Alemania por 80 millones de euros para cobrar 13 por temporada y no los 8 que le ofrecía la entidad madrileña para volver a renovar. Con estas informaciones, los atléticos hacen cálculos y piensan que, con el dinero que se le iba a ofrecer a Lucas más la cantidad recibida por el traspaso, no habría ningún problema en renovar a Godín aunque fuese por un cifra alta y con un contrato importante.

¿Cuáles son los problemas para renovar a Godín pese a todo lo sucedido con Lucas? Primero la política, de momento inamovible, de renovar año a año a los jugadores que entren dentro del club de los 30. El Atlético no ha dado muestras de flexibilidad con este tema y sus jugadores veteranos ya lo saben. Además de esta decisión tomada en las altas esferas rojiblancas, el Inter de Milán no quiere que ahora se les escape de las manos un jugador que consideran fundamental para su proyecto a corto y largo plazo. El club italiano le ofrece tres años mientras que el Atlético sólo pone sobre la mesa uno. Lógicamente, el salario que podría recibir en uno y en otro equipo influye también.

La profesionalidad de Godín

Mientras su futuro aún está en el aire aunque inclinado hacia Italia, Diego Godín no ha dicho ni una sola palabra más alta que la otra y pese a que se ha hablado de un precontrato con el Inter y de un reconocimiento médico con el conjunto italiano, el uruguayo se mantiene en silencio y, lo más importante, rindiendo en el terreno de juego. Ni presiones ni juegos. Godín se ha centrado en el terreno de juego sin convertir su renovación en un carrusel de idas y venidas.

Godín ha hablando poco a nada, sin embargo, las pocas veces que se ha manifestado ha sido para decir que "no estaba renovado" y que si fuese por él "seguiría en el Atlético de Madrid". El verano pasado ya rechazó dos ofertas importantes para esperar al club rojiblanco que, pese a prometerle estudiar su situación, no ha terminado de convencer al uruguayo con sus ofrecimientos "año a año".

Godín tiene pie y medio fuera del Atlético, prácticamente los dos, y todo por la política rojiblanca de renovaciones. La afición, viendo la actuación del '2' ante el Girona y la salida de Lucas al Bayern, cada vez lo entiende menos.