El episodio racista vivido por Moise Kean en el último partido de la Juventus sigue dando coletazos dos días después. Cuando el mundo del fútbol se volcó con su celebración y todos aplaudían su actitud, Leonardo Bonucci rompió su silencio y criticó duramente su actitud: "Podía haber hecho las cosas de forma diferente, es culpable al 50 por ciento [...] Él sabe que cuando se marca un gol hay que pensar en celebrarlo con el equipo y nada más".

Lilian Thuram ha hablado con Le Parisien y sus declaraciones las ha recogido La Gazzetta. El galo ha sido especialmente crítico con la actitud del futbolista de la Juventus. Se pronuncia puesto que, en lugar de defender a Kean ante una actitud de la grada deplorable, le dio un tirón de orejas: "Kean debe sentirse orgulloso en la adversidad. Todos los negros deberían hacer frente a personas como Bonucci [...] Bonucci dice lo que mucha gente piensa: que los negros merecen lo que les sucede. La pregunta correcta para Bonucci sería, '¿qué hizo Kean para merecer tanto desprecio?' Bonucci nunca les dice a los aficionados que están equivocados, sino a Kean, como si él lo buscase. Es como cuando una mujer es violada y algunas personas hablan de la forma en que va vestida. Es a causa de esta gente por la que las cosas no avanzan".

No se quedó en ello, sino que fue mucho más allá y lo considera una falta de respeto para todos los niños y negros: "Bonucci no es estúpido, pero tiene una idea de la sociedad y sus intenciones son simplemente vergonzosas. Debemos ser claros sobre el racismo. Esos abucheos representan el desprecio a todas las personas, incluidos los niños, que tienen el color de la piel de Kean. A Kean y los negros les quiero decir que me siento orgulloso y exijo el respeto de personas como Bonucci".

"Cada vez que sucede, todos dicen que la próxima vez el partido será suspendido, pero nunca pasa. Los jugadores que no sufren racismo deben ser comprensivos con sus compañeros. Deben entender que, cuando un jugador sufre tal violencia, que afecta a millones de personas, no se puede seguir así. No se puede jugar. Pero el fútbol es un negocio, así que las instituciones que nunca han tenido la oportunidad de intervenir no harán nada", sentencia argumentando que no se tomen medidas en el acto.