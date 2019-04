El agente de Savic para LD: "Todo está normalizado y peleará por ser titular en el Atlético"

Mucho se ha hablado de Stefan Savic en los últimos meses. No ha sido una temporada fácil para el jugador del Atlético de Madrid que ha visto como las lesiones le han mermado durante todo el curso. Aparte de los problemas físicos, el central montenegrino tuvo un incidente con el Profe Ortega que saltó a la palestra tras la eliminación de la Champions. Todo ello ha provocado que la afición se cuestione su continuidad en el club. Libertad Digital ha charlado en exclusiva con su agente, Zarko Pelicic, para tratar todos estos temas.

El representante de Savic habló en primer lugar del futuro de su representado: "Stefan tiene contrato con el Atlético y todos sus pensamientos y ambiciones están relacionadas con el Atlético. Por supuesto, si aparece alguna oferta que interese al club y al jugador se discutirá y veremos qué es lo mejor para ambos, pero no ha llegado ninguna oferta y no tenemos constancia de nada sobre ese tema. Él sabe lo importante que es para el Atlético. No ha tenido muchos minutos por las lesiones, pero no tiene miedo ni a la competencia ni a la posibilidad de seguir o no en el Atlético. Peleará por ser títular y claro que creo que puede ser un hombre importante en el once titular de Simeone".

Sobre el incidente con el Profe Ortega, Pelicic habla de normalidad: "Por supuesto que está normalizado. Entre el club y el jugador está todo bien y también entre Simeone y Stefan. Algunos comentarios e informaciones son maliciosas".

El Atlético de Madrid aún no se ha sentado a valorar todas las opciones de cara al año que viene y seguramente se espera a mayo para tomar decisiones importantes con Gil Marín, Andrea Berta y Simeone como cabezas visibles del proyecto. Savic, con la salida casi asegurada de Godín, vería una oportunidad de entrar en el once titular y convertirse en un actor principal y no secundario.