El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane ha comparecido ante la prensa para analizar la situación del equipo blanco tras la reciente derrota contra el Valencia en Mestalla y la previa de su partido de este sábado a las cuatro y cuarto en el Santiago Bernabéu ante el Eibar.

Situación del equipo: "Yo no estoy preocupado, es lo que hay. Nos faltan ocho partidos y los tenemos que acabar bien, los jugadores piensan lo mismo, son cosas que hay que aceptar. También me puedes (al periodista) sacar el dato de lo que han ganado toda esta gente hace cinco, seis, siete, ocho años, han ganado muchísimo. Este año es difícil y vamos a intentar cambiar eso, es la necesidad de este club, volver a ganar, volver a hacer cosas grandes", señaló Zidane en la rueda de prensa previa al partido ante el Eibar.

Comparó esta temporada con la última que vivió como jugador blanco: "Lo he vivido y puede pasar. Como entrenador les tengo que decir a los jugadores que la mejor manera de salir de estas cosas es trabajar y estar contentos cuando ganemos, aunque no nos juguemos nada".

Estado anímico de los jugadores: "Yo no estoy en la cabeza de cada uno de los jugadores, pero tienen orgullo y quieren acabar la temporada bien. El Valencia fue mejor, pero hicimos cosas buenas y hay que pensar solo en eso. Estoy convencido de que ante el Eibar vamos a hacer un buen partido"

Sobre sus primeros partidos: "Tampoco hicimos grandes partidos contra Celta y Huesca y ganamos, pero vamos a intentar mejorar un poco eso y acabar bien con los jugadores que tengo a disposición". Agregó que aceptan las "dificultades" y que haya "menos gente en el estadio".

Confía en su trabajo: "Vi muchas cosas después de Valencia que decían que jugamos horrible y al final es mentira. Tenemos que mejorar cosas y pensar que no estamos haciendo todo mal".

Derrota en Mestalla: "Me ha gustado lo que hicimos a nivel de juego, entrega, presión arriba, nos faltó el gol claramente. El equipo no está atravesando un momento fácil, pero en el campo vi un equipo metido. Nos faltó resultado".

Fichajes y salidas para la próxima temporada: "Es lo que hay. La gente quiere ver a su Real Madrid ganar porque es un club que siempre ha ganado y tiene que jugar para ganar, y es lo que intentamos hacer. No es resignación, es una temporada complicada, vamos a intentar acabarla bien. Yo voy a contestar siempre lo mismo, pero es lo que me toca decir hoy. El próximo año veremos, porque seguro que vamos a hacer cosas".

El francés no tiene decididos los cambios que va a realizar de cara a la próxima temporada, aunque si alabó a Eden Hazard: "Es un jugador que siempre he apreciado, todo el mundo lo sabe, le he visto mucho y le conozco personalmente. Es un jugador fantástico".

También habló de Marcelo y Keylor: "Marcelo es un jugador importante y yo quiero recuperarle para terminar bien la temporada. La única preocupación que tengo es hacer jugar bien a mis jugadores", comentó del brasileño, a la vez que mostraba su apoyo a Keylor Navas, que desconoce que pasará con él la próxima campaña. "Tiene contrato y además le quiero mucho, como jugador y como persona".

Vinicius está avanzando en su recuperación, esto ha dicho Zidane: "Su lesión va bien, ya está en el campo y le veo muy bien de ánimo, mucho mejor que cuando se lesionó".

Sobre el Eibar, su rival de mañana, dice que están en una "temporada muy buena y que va a venir a intentar puntuar y a jugar bien al fútbol. Está atravesando una buena temporada y mañana es un escenario bonito para ellos. Nos esperamos un partido complicado".

Sin entrar en polémica, ha hablado de dos declaraciones. La primera de las palabras del Cholo sobre quien es el rival del Barcelona en liga: "Estamos siempre ahí, este año no... No tengo que quitar al Atlético, es un equipo que compite muy bien y está siempre ahí arriba los últimos años. Pero nadie puede dudar que el Real Madrid también compite en todas las competiciones"; y de las palabras de Radomir Antic diciendo que Luka Modric quizá no mereció el Balón de Oro: "Se lo merece, lo ha ganado con entrega, con juego, con calidad y con lo que sabemos de Luka, se lo merece. Si hay otro que piensa al contrario, lo sentimos", opinó.