Joaquín Caparrós anuncia que sufre leucemia crónica

El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, ha anunciado este domingo, tras el partido de Liga contra el Valladolid en Zorrilla (0-2), que sufre leucemia crónica. El técnico utrerano ha dicho que la enfermedad no le impedirá el desarrollo normal de su profesión y que seguirá siendo técnico del conjunto nervionense.

"Siempre he dicho que me hierve la sangre roja, pero ha habido un pique con la sangre blanca y me han dicho que tengo una leucemia crónica. Voy a disfrutar de mi profesión. No tengo ningún tiempo de tratamiento, pero no me impide ejercer mi profesión y puedo hacer mi vida normal. Le doy las gracias al presidente y al director deportivo por esta oportunidad", ha apuntado Caparrós.

"No voy a volver a hablar del tema, agradezco la oportunidad que me ha dado el Sevilla", añadía el preparador sevillano, de 63 años.