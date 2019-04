Joao Félix ha cuajado una soberbia actuación con el Benfica, que ganó por 4-2 Eintracht en un inicio de las eliminatorias de cuartos de la Europa League en las que el Chelsea ha vencido por 0-1 al Slavia Praga con un gol de Marcos Alonso y el Arsenal toma ventaja ante el Nápoles (2-0).

El precio de mercado de Joao Félix se disparó en una sola noche y clubes como el Real Madrid deberán desembolsar una cantidad importante de dinero este verano si quieren contar con sus servicios. La joven perla del Benfica, de 19 años, deslumbró en Da Luz con un triplete que dio la victoria al cuadro luso en un choque en el que nadie pudo hacerle sombra. Ni siquiera el delantero serbio Luka Jovic, también en la órbita madridista y que, aunque marcó uno de los dos goles del Eintracht, vivió a la sombra del hombre del día.

Hizo de todo Joao Félix y casi todo bien. Es un jugador veloz, con clase, con visión de juego y con un gran disparo del que se aprovechó para hacer el segundo tanto del Benfica, el mejor de los tres, gracias a un zapatazo desde fuera del área. Antes, en el minuto 21, se encargó de hacer el primero, después de transformar un penalti que provocó la expulsión del francés Obite Evan N'Dicka por derribar a Fernandes cuando estaba a punto de rematar solo delante del portero.

Entre medias, Jovic hizo su gol y, con 2-1 al descanso, el paso por vestuarios no despistó a Joao Félix, que siguió como una apisonadora y con una asistencia a la salida de un córner, sirvió en bandeja a Ruben Dias el tercero. Después, el español Álex Grimaldo, invitado a la fiesta, sirvió el cuarto al luso, que cerró su triplete y puso una lupa enorme en su figura. Sin embargo, su equipo no tiene el pase asegurado a las semifinales. La diana de Gonçalo Paciencia, un ex del Oporto, dejó abierta la puerta de la remontada al Eintracht, que salió con vida de la exhibición de Joao Félix.

Hazard fue suplente

Otro posible fichaje del Real Madrid, el belga Eden Hazard, inició el partido del Chelsea en el banquillo. Saltó al terreno de juego a falta de media hora para el final, cuando sustituyó a Pedro Rodríguez con la idea de revitalizar a su equipo, falto de ideas ante un combativo Slavia Praga. Los hombres del técnico italiano Maurizio Sarri mejoraron con la presencia de Hazard y comenzaron a tener oportunidades claras como la de Antonio Rüdiger y la del brasileño Willian, que obligaron a emplearse a fondo al guardameta Ondrej Kolar. Al final, fue Marcos Alonso quien, con un certero cabezazo, dio la victoria a los blues en el minuto 86 (0-1).

El otro equipo inglés en liza, el Arsenal, también consiguió una buena ventaja para el encuentro de vuelta. El equipo de Unay Emery tenía un choque igualado a priori ante el Nápoles y lo solventó tras firmar una buena primera parte. En ella, marcaron Aaron Ramsey después de un buen movimiento de Ainsley Maitland-Niles dentro del área, y el uruguayo Lucas Torreira, que aprovechó un error del español Fabián Ruiz para hacer el segundo con un disparo que rebotó en el senegalés Kalidou Koulibaly. En la segunda, el polaco Arkadiusz Milik pudo reducir distancias con una ocasión clarísima pero no era el día del Nápoles, cuyas opciones europeas se esfuman tras la derrota por 2-0.