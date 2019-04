Martin Edwards, mítico presidente del Manchester United desde 1980 a 2003, ha hablado de la actualidad del equipo de Old Trafford en La Gazzetta dello Sport. En ella comenta su intención de fichar al actual entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.

"Estaba en el Burdeos y muchos ojeadores me lo recomendaron. Ferguson me dijo que jugaba en la posición de Cantona y que lo necesitábamos. También era por convencer a Cantona de que se quedara tras su sanción. 'Entrenador, ficha a Zidane, es fantástico', dijo Cantona, pero Ferguson no lo escuchó. También quise a Gascoigne y Shearer, que acabaron en Newcastle y Blackburn", dijo Edwards.

Aparte, el presidente honorario ha hablado de la mítica leyenda que rodea el fichaje de Cristiano Ronaldo por el equipo de Old Trafford: "Existe la leyenda de que lo compramos después de un amistoso en agosto contra el Sporting, que nuestros jugadores fueron a Ferguson para convencerlo de ficharlo: 'Míster, cómpralo'. Pero en realidad Ferguson ya lo conocía gracias a Queiroz, que ya lo había espiado. Ha crecido mucho, ninguno podíamos imaginar que llegara a este nivel".