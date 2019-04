La defensa a ultranza de Simeone a Diego Costa: "Ahora más que nunca estamos con él"

Diego Pablo Simeone, "hoy más que nunca", es defensor absoluto de Diego Costa. Así lo ha demostrado el entrenador del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa al choque que enfrentará a su equipo contra el Celta este sábado en el Wanda Metropolitano. Casi todo se ha centrado en la sanción a Costa y es ahí cuando se ha visto al Cholo más protector.

Sanción de ocho partidos

"Me parece exagerada. El club recurrirá para trabajar en consecuencia de lo que creemos, más allá de la redacción del acta, el audio y todo lo que se cuenta. El lunes hablamos 45 minutos antes del entrenamiento y el martes media hora. Todo lo que teníamos que decirnos nos lo dijimos. Ahora está para que el club lo defienda en consecuencia de lo que pensamos y trabajará para prepararse bien para la temporada que viene. Ojalá haga una gran pretemporada y vuelva a estar bien".

Rendimiento de este curso

"Su temporada no fue buena como consecuencia de sus lesiones. Su temporada no fue buena por eso. Aclaro, la temporada de Costa no fue buena por las lesiones. Repito, no pongan el no fue buena sin añadir lo de las lesiones ni lo pongan fuera del titular, que luego lo recortan y eso no lo lee nadie. Desde septiembre tuvo molestias hasta que en diciembre jugó en Gerona porque se lo pedimos. Paró y su regreso siempre fue apresurado. Hizo un esfuerzo grande para estar en la Champions. Jugaba 70 minutos sin tener piernas. Esperemos que haga una buena pretemporada y que pueda responder como nos acostumbra el año que viene".

¿Cuenta con él?

"Absolutamente. Ya me conocen y saben lo que pienso de Diego Costa. Ahora más que nunca hay que estar con Costa".

Trato al Atlético

"No pienso que nos traten de forma diferente. Mi opinión es que es exagerada la sanción, nada más".