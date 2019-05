El Real Madrid sigue trabajando a destajo para reforzar su plantilla la próxima temporada tras un curso aciago. Varios son los nombres que se vinculan al club blanco, y uno de los que vuelve a ganar mucha fuerza es el de Kylian Mbappé. El pasado domingo, durante una gala de premios de la Ligue 1, dijo que "es momento de tomar más responsabilidad, en el París Saint-Germain o en otro sitio".

Unas declaraciones que abrieron la caja de los truenos y que situaron al delantero francés en la órbita del Real Madrid, aunque rápidamente el PSG se encargó de aplacar los ánimos con un comunicado en el que aseguraba que "la historia común (entre el club galo y el jugador) proseguirá la próxima temporada".

De forma paralela, el nombre de Neymar vuelve a sonar con fuerza como posible fichaje del Madrid. El brasileño nunca ha terminado de encontrarse a gusto en el PSG, adonde llegó hace dos veranos para tratar de ganar la Champions. Sin embargo, y pese a haber conquistado la Ligue 1 con una autoridad aplastante, el conjunto parisino lleva tres años consecutivos cayendo en octavos de final de la máxima competición europea: ante Barcelona, Real Madrid y Manchester United, por ese orden.

Consciente del fracaso continental, Neymar está más dispuesto que nunca a salir de París: cree que actualmente se dan las circunstancias idóneas para abandonar el club y recalar en el Real Madrid.

Unas posibles salidas, de Mbappé y Neymar, que vuelven a cobrar fuerza con las últimas declaraciones del entrenador del PSG, Thomas Tuchel. "Quiero que sigan Mbappé y Neymar, pero si eso no pasa encontraremos soluciones", ha dicho el técnico alemán. Unas palabras que son interpretadas como alguien que se resigna al inminente adiós de sus dos grandes estrellas, en principio rumbo al Madrid. Si no los dos, al menos sí alguno de ellos.

Sin embargo, en la entidad blanca niegan la mayor. En este sentido, fuentes del Real Madrid han apuntado a Libertad Digital y esRadio que son conscientes de lo que va a hacer el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, que no es otra cosa que no vender ni a Neymar ni a Mbappé. "A ninguno de los dos", dicen estas fuentes, "ni aunque le paguen 1.000 millones de euros" porque "no es cuestión de dinero".

Además, estas mismas fuentes aseguran que "el presidente (Florentino Pérez) está cansado de que todos los veranos se hable de que el Madrid pueda fichar a Neymar o Mbappé". "No le gustan (al presidente) todos estos rumores porque luego es a él a quien le culpa (la afición) de que no lleguen ninguno de estos dos fichajes", agregan.

De nuevo, un culebrón más en torno a Neymar y Mbappé. El verano es muy largo y, aunque en el Real Madrid nieguen cualquier negociación por el brasileño o el francés, lo cierto es que cualquier cosa podría ocurrir de aquí al 31 de agosto, que es cuando se cierra el mercado de fichajes.