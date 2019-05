Juanfran se despide del Atlético: "Llegó un vikingo y se va un indio"

En menos de dos años, el Atlético de Madrid y el Wanda Metropolitano han despedido a Fernando Torres, Gabi, Diego Godín y ahora Juanfran Torres. En el caso de Torres y Godín, la despedida sí coincidió con su último partido como rojiblanco y pudieron decir adiós a la afición en el propio césped. Por el contrario, tanto Gabi como Juanfran no pudieron despedirse tras un partido ya que el anuncio de su marcha fue posterior a la disputa del último encuentro en el Metropolitano.

Para tranquilidad rojiblanca, como pasó con Gabi, el club ya prepara un homenaje en el estadio para Juanfran, que se ha despedido de los medios de comunicación en una comparecencia en la que estaban algunos de sus excompañeros como el propio Gabi, Tiago o Raúl García. También estuvieron Koke, Rodrigo o Griezmann mientras que los ausentes intervinieron en el acto por medio de un vídeo.

Así fue el discurso inicial de Juanfran:

Yo vengo de un pasado madridista, con un papá madridista y al que muy rápido le transformé en rojiblanco. Transformé a toda mi familia, a mis amigos y a mi entorno. El otro día leía una cosa muy bonita: vino un vikingo y se va un indio, y tienen toda la razón. Soy indio ahora y siempre, hasta el último día que esté en este mundo.

Espero volver pronto. Esta es mi casa. Se ha convertido en mi casa. Han sido años maravillosos. Los mejores de mi carrera. He vivido grandes momentos, pero también he sufrido mucho. Me implico mucho. Me han pasado muchas cosas, pero me llevo el corazón de todas las personas que me quieren y me respetan. Es un orgullo para mí que se piense que soy una leyenda de este gran club. Es increíble que la gente piense que soy uno de ellos. Recuerdo el día que llegué. A Pitarch, que me trajo. A ti también, Miguel Ángel (Gil Marín). Me cambió la vida.