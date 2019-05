El Real Madrid niega el caso Ramos: llevan un año negociando su renovación

El Real Madrid niega que haya caso Sergio Ramos y que este vaya a marcharse. Tanto Zidane como la dirección deportivo cuentan con la presencia del defensa la próxima temporada. Ni se imagen un Real Madrid sin Sergio Ramos. Fuentes del club blanco aseguran a Libertad Digital y esRadio que el capitán y el presidente del Real Madrid, "llevan negociando un año su renovación de contrato".

Desde el club se asegura que no tienen ninguna noticia por boca del jugador o de su representante, René Ramos de que Sergio quiera o esté meditando abandonar el Real Madrid. La noticia, adelantada por La Sexta es que el capitán está descontento, desgastado y con ganas de cambiar de aires. "Duda sobre su futuro. Tiene hambre pero no sabe si de ganar en el Madrid", afirman desde el entorno de Sergio Ramos.

El defensa tiene 33 años. Es el futbolista que más cobra de la plantilla junto a Gareth Bale y tiene contrato hasta el 2021, año en el que cumplirá 35. El Real Madrid, como demuestra el año de negociación, tiene interés en revisar su contrato pero también es cierto que si llevan un año negociando es porque no están en la misma sintonía todavía. ¿Es por eso por qué se filtra el descontento de Sergio Ramos?

No es la primera vez que sucede algo así. Ya sucedió en la última renovación de Sergio Ramos cuando pensó en marcharse al Manchester United. Esta temporada ya hubo un enfrentamiento entre el capitán y Florentino Pérez tras la eliminación ante el Ajax. El presidente le reprochó a la plantilla lo que había pasado y Ramos le contestó duramente. "Tú me pagas y me voy", le dijo además de recordarle que él había vendido a Cristiano Ronaldo y su política de fichajes.

El Real Madrid niega que haya caso pero las filtraciones y que lleven un año negociando indican los contrario. ¿Qué sucederá? ¿Qué piensa la afición?