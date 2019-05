La verdadera razón del discurso de Mbappé no es el Real Madrid

"Quizás sea el momento de tener más responsabilidades en el PSG o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto". Estas fueron las contundentes palabras de Kylian Mbappé en el discurso que dio en la gala de los premios de la Ligue 1 tras recoger su galardón a mejor jugador de la liga francesa. Fue terminar de hablar y rápidamente los medios de comunicación de media Europa empezaron a rumorear sobre su futuro y, sobre todo, acerca de la posibilidad de ver al galo en el Real Madrid.

Los rumores no han parado desde que Mbappé habló, pero Libertad Digital ha podido saber en exclusiva la verdadera razón por la que Kylian mandó un mensaje al PSG y no fue por el Real Madrid.

Mbappé tiene claro que la temporada que viene el 9 del equipo parisino es él y no compartirá ese demarcación con nadie más, es decir, Edinson Cavani no entra en las ecuaciones del jugador francés. ¿Por qué no encaja el uruguayo? La razón es simple: Mbappé se ha quedado a cuatro goles de la Bota de Oro y él piensa que todo ha sido porque, entre otras muchas cosas, no es la primera opción a la hora de lanzar los penaltis.

Cuando Mbappé habla de responsabilidad no es una indirecta acerca del liderazgo del PSG con Neymar ya que, según ha podido saber también Libertad Digital, la relación entre ambos es excelente. Kylian cree que su estilo encaja a la perfección con el de Neymar, pero el que no le encaja es el de Cavani. No hay vuelta de hoja, Mbappé quiere tener todos los privilegios de ser el '9' referencia de un equipo grande. Quiere lanzar los penaltis, asumir la responsabilidad de marcar los goles y que nadie le solape dentro del papel que debe tener un delantero centro. Todos deben buscar a Mbappé a la hora de marcar los goles del equipo.

Aparte de las razones deportivas, el PSG es consciente de que el contrato de Mbappé deberá ir subiendo para retener al futbolista y no le temblará el pulso a la hora de darle lo que pida. Eso sí, Thomas Tuchel, técnico del PSG, ya sabe lo que quiere su estrella y deberá darle ese rol de delantero centro único que demanda Mbappé. Para ello, Cavani deberá salir aunque el delantero charrúa se niegue a aceptarlo.

La versión del Real Madrid

En el Real Madrid son conscientes de que el fichaje de Mbappé, como el de Neymar, son imposibles o casi imposibles, por eso de que en el fútbol no se puede decir nunca que algo es imposible. Saben que el presidente del club francés no va a vender a ninguno. "No es cuestión de dinero. Pueden venir con 1.000 millones de euros que no les voy a vender", es una de las frases textuales que ha llegado a las oficinas del Real Madrid.

Otra cosa será en el futuro cuando el contrato de Mbappé y el de Neymar vaya tocando a su fin. Ahí sí creen que podrán intentar sacar a una de las dos estrellas del PSG. Según ha podido saber LD, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está enfadado por el trato que se hace en los medios de comunicación ya que se vende que el Real Madrid puede fichar a uno de estos dos futbolistas cuando en realidad no tiene posibilidades. Así, según piensa el presidente, luego la afición le recriminará que no haya fichado a ninguno. En otras palabras, se está jugando con la ilusión del aficionado del Real Madrid con unos fichajes que no se ven factibles.

Hasta la fecha, Mbappé ni nadie de su entorno se ha ofrecido al Real Madrid. Sí lo ha hecho Neymar, y en varias ocasiones, pero no se fían del brasileño porque ya les ha dejado tirados en hasta tres ocasiones. En el club blanco estarían encantados de fichar a cualquiera de los dos, pero saben que Al Khelaifi no les dejará salir. Y no es por dinero. El Real Madrid no tiene 1.000 millones para gastar en fichajes, pero si una buena cantidad para contentar a Zidane.