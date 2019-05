El Paris Saint-Germain es un polvorín. La última noticia que adelantamos en exclusiva aquí, en Libertad Digital y esRadio, apuntaba a que Mbappé no se movería del club, sino que sus palabras fueron una mera estrategia para forzar la salida de Cavani, quedándose él como única referencia en ataque. Sin embargo, la realidad en el PSG es mucho más dura.

Las palabras de su estrella, Mbappé, no han sentado nada bien en el seno del vestuario que han visto como una de sus estrellas rajaba de ellos de una forma poco elegante. "Quizás sea el momento de tener más responsabilidades, quizás sea en el PSG con gran placer o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto", confesó el galo tras recibir el galardón como mejor jugador de la Ligue 1.

Pues en todo este embrollo, tanto su entrenador Tuchel, quien confirmó que quiere que "estén aquí la próxima temporada, pero si eso no ocurre encontraremos soluciones", como su compañero Marquinhos, no han respaldado la decisión de 'rajar' en público de Kylian.

"No he entendido bien lo que Mbappé ha querido decir. Supongo que ha hablado con la directiva del club y con el entrenador, pero no ha hablado con el resto de la plantilla. Ha sido una temporada difícil. Tendrás que preguntarle qué es lo que quiere decir de verdad y cuál es el sentido de la frase", fueron las palabras de Marquinhos tras la derrota ante el Reims (3-1).

No se quedó en eso, fue más allá: "Es uno de nuestros jugadores más importantes; es muy joven, pero muy fuerte de cabeza. Es responsable de lo que dice y hace en el campo, pero el club está antes que todo. El PSG es más importante que todos los jugadores que se ponen esta camiseta. Los jugadores pueden irse, pero el club estará siempre allí".

Mbappé tiene el respaldo total del club, quien le mostró todo su cariño y se encargó de romper los rumores sobre una posible salida a través de un comunicado, no así de sus compañeros, que han visto traicionada su confianza y ahora hablan sobre ello de manera pública. El verano es muy largo y todos conocemos el famosos 'never, never, never'.

Renovación de Tuchel hasta 2021

Thomas Tuchel ha renovado su relación contractual con el PSG. El técnico alemán, que en las últimas horas había sido noticia por no asegurar su continuidad al frente del banquillo del equipo parisino, ha sido respaldado por Nasser Al Khelaifi.

Así pues, será hasta 2021 y tendrá el respaldo para una temporada más tratar de alcanzar el frustrado sueño de la Champions League. Por descontado se da que tendrá que trabajar duramente pare evitar que sus estrellas abandonen el barco.