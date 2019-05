Alex Morgan es una de las mejores jugadoras del Mundo y una de las caras más conocidas del deporte estadounidense. A tan sólo varias semanas de que de comienzo el Campeonato del Mundo femenino que se disputará en Francia, la revista Times ha querido entrevistar a la futbolista para preguntarle por sus sensaciones y por la posible recepción oficial que podría ocurrir en caso de proclamarse campeonas.

Hace cuatro años, Estados Unidos vencía a Japón en la Final para llevarse a casa el trofeo de campeonas en Canadá. En aquella ocasión era Obama quien ocupada el cargo de Presidente y, entonces, sí acudieron a la recepción oficial. Sin embargo, ahora con Donald Trump en el poder, se antoja más difícil ver a Morgan posando junto al Presidente. "No me siento identificada con muchas de las cosas que representa el gobierno actual, por lo que no acudiría", asegura en la entrevista.

El mayor punto de discordia con las políticas actuales que está llevando a cabo el Gobierno norteamericano por parte de la jugadora es el de la gestión de la inmigración. Su marido, Servando Carrasco, es de origen mexicano y no está nada a favor de la separación de las nuevas políticas de migración.

En lo meramente deportivo, Morgan es consciente de que en cuestión de fútbol, la selección femenina es la referencia. Los chicos no terminan de dar la talla y casi nunca consiguen clasificarse para los tramos de temporada importantes: "¿Los chicos están haciendo eso? ¿Están pensando en alguien que no sean ellos mismos? No lo sé. Tenemos trabajo dentro de esta desigualdad. A nosotras nos pagan mucho menos".

Morgan ahora tiene ante sí un nuevo reto: seguir colocando a su país en el Olimpo del deporte con su cuarto Mundial, el segundo consecutivo. Son las máximas favoritas y tratarán de demostrar que pueden revalidar título.