José Miguel González del Campo, Míchel, protagonista esta pasada noche en El Primer Palo, el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta en esRadio. Nada se ha dejado en el tintero el nuevo técnico de los Pumas de México, contando cómo se fraguó su fichaje por este club y por qué decide recalar en el fútbol azteca.

"Voy a Pumas porque es un equipo que tiene mucho que ver conmigo. Si hubiera sido por dinero, me habría ido a Arabia, a Dubai o a China. Me voy allí porque me sigue ilusionando el fútbol", dice el que fuera jugador del Real Madrid en una larga entrevista en la que, además de Juanma Rodríguez, también han participado el subdirector del programa, Dani Blanco, así como Isidoro San José, colaborador habitual del Grupo Libertad Digital, que compartió vestuario con Míchel en el conjunto blanco, y el periodista deportivo Jaime Ugarte.

Entre otras cosas, a Míchel se le ha preguntado por si algún día entrenará al Real Madrid —una de las preguntas del millón que tantas veces le han formulado al técnico madrileño—, a lo que contestaba que "haber sido jugador del Real Madrid no me asegura entrenar a este equipo" y que "no me hice entrenador para dirigir" al club blanco. "Seguramente si Ramón Mendoza, que en paz descanse, fuera el actual presidente del Madrid, yo habría tenido alguna oportunidad. Pero entiendo que el actual presidente del Madrid (Florentino Pérez) elija dentro de su entorno más conocido", señala.

"Cuando era futbolista tuve la suerte de jugar en el Real Madrid, pero eso no me asegura entrenar alguna vez al Madrid. No me hice entrenador para ello, sino porque me gustaba", añade al respecto un Míchel que se ha pronunciado sobre otros asuntos de la actualidad blanca como el caso de Sergio Ramos —después de que el capitán blanco haya pedido a Florentino Pérez irse gratis del Madrid, pese a tener dos años más de contrato— y los posibles fichajes de cara a la próxima temporada, entre los que suenan los nombres de Kylian Mbappé y Neymar.

"Sobre Sergio (Ramios) no sé qué hay o no hay, lo que sí me sorprende es que alguien quiera irse del Real Madrid", dice sobre el camero, cuya marcha aún no está confirmada. Quien sí se marchó la temporada pasada fue Cristiano Ronaldo, cuya salida ha acabado perjudicando tanto al Madrid como al propio futbolista. "Ahí están los datos, (Cristiano) ha firmado sus peores cifras como goleador en diez años", espeta sobre el luso. "A la gente que ha salido del Real Madrid en los últimos años, ¿cómo le ha ido? Özil, Di María, Huntelaar... El Madrid es un club muy importante y que te da mucho", añade en este sentido.

Respecto a quién ficharía, si a Mbappé o Neymar, Míchel lo tiene claro. "Mbappé es un astro emergente. Además, ¿qué ha pasado con Neymar cuando no ha estado en el Barça, tanto en el PSG como en la selección brasileña? Ha tenido lesiones y malas recuperaciones, no ha sido regular", señala sobre un Neymar a quien también deja un recado por su polémica vida personal fuera de los terrenos de juego. "No lo digo sólo por Neymar, pero los grandes clubes tienen que mirar qué tipos de personaje contratan, porque el jugador nunca está por encima de club. Los jugadores que tienen vigencia son los competidores y se cuidan", dice.

Operación Oikos

Otro de los asuntos tratados por Míchel ha sido la Operación Oikos, el nuevo escándalo de amaños de partidos que está salpicando al fútbol español y que ha conllevado la detención de varios futbolistas así como del presidente del Huesca, Agustín Lasasola. Al respecto, el técnico de los Pumas recuerda que "estamos viendo a gente de otros años que han estado implicados en otros casos y de momento nadie ha pagado de verdad las costas, ni a nivel deportivo ni personal, y que ahí siguen".

"La ética es fundamental en este caso de los amaños", dice un Míchel afectado tras conocer que uno de los jugadores detenidos es Borja Fernández, recientemente retirado del fútbol tras su último paso por el Valladolid y a quien el técnico madrileño tuvo a sus órdenes en el Getafe. "Conociéndole personalmente, me ha sorprendido mucho lo de Borja, que fue jugador mío. Espero que haya solución en el sentido que sea, pero que la haya porque la imagen del fútbol español no está siendo nada buena", espetaba un Míchel a quien se le deseaba "suerte" en su etapa con los Pumas de México. "No creo en la suerte, la suerte hay que buscarla", comentaba el técnico español, de 56 años.

Además, Míchel tiraba de humor para contar una anécdota al final de la entrevista: "A veces voy al fútbol con mi hijo el pequeño, que ta tiene 28 años. La gente me saluda y mi hijo me pregunta: '¿Papá, ¿dónde están los que te pitaban?'". "A mí en México no me conocen por mi apellido ni mi currículum, me conocen como 'Míchel el del Madrid'", finalizó un José Miguel González del Campo que negó tener una "mala relación" con el presidente Florentino Pérez.