Siempre ha tenido alma de entrenador y sus técnicos lo han visto como una perfecta extensión suya en el campo. Así han hablado de él, por ejemplo, Pep Guardiola y Vicente del Bosque. El primero lo dirigió en aquel Barça que conquistó el sextete en la temporada 2008/09, mientras que el salmantino lo tuvo a sus órdenes en la selección española que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012.

Desde que militó en las categorías inferiores del Barcelona, Xavi Hernández (Tarrasa, 25 de enero de 1980) siempre ha mostrado madera de entrenador. Cuando cuelgan las botas, muchos futbolistas se dedican a otros menesteres más allá del deporte rey. Pero en el caso de Xavi, estaba cantado que iba a entrenar a un equipo.

Y lo hace en el Al Sadd de Qatar, con el que la semana pasada disputó un partido de la Champions de Asia en Teherán (Irán) tras haber defendido la camiseta del equipo durante cuatro temporadas. Apenas ocho días después de ese partido, el club anuncia que el ya exjugador, de 39 años, será su nuevo entrenador a partir de la próxima temporada.

"Oficialmente, Xavi es el entrenador del equipo a partir de la próxima temporada y comenzará sus tareas con su equipo que incluye a Sergio Oriol, Iván Torres, Óscar Hernández, José Manuel, David Barts, Antonio Lobo, Sergio García, Antonio Troulas", anuncia el club qatarí en su cuenta oficial de Twitter.

La concentración del equipo será en Gerona del 14 al 29 de julio, ya con Xavi Hernández a los mandos, antes de comenzar la temporada el próximo mes de agosto.

El pasado 20 de mayo, horas antes de jugar ese duelo contra el Persépolis de Teherán (derrota por 2-0), Xavi hablaba de su salto a los banquillos. "La idea es empezar de entrenador en Qatar, que no hay tanta presión, para probarme a mí mismo y para ganar experiencia, y el objetivo es volver a Europa y principalmente al Barca (...) "Yo ahora empiezo una carrera de cero, no puedo coger un Ferrari o un transatlántico, tengo que empezar con un barquito, con un coche pequeño, irme probando, coger experiencia y sí, es verdad que el objetivo es volver al Barcelona, pero con calma porque ahora mismo eso son palabras mayores", decía.

Cuatro días después, el pasado viernes, el Al Saad anunciaba que Xavi renovaba por dos años con el equipo, sin dar más detalles sobre su nuevo puesto. Ahora se ha confirmado lo que era un secreto a voces: el de Tarrasa pasa del rectángulo de juego a los banquillos, haciéndose cargo del equipo las dos próximas temporadas.

Un Xavi Hernández amante del buen toque y de la táctica, genio como pocos. Considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de la historia de España, si no el mejor, Xavi también es conocido por sus quejas sobre el césped. En este sentido, el de Tarrasa expresó su malestar hace ocho años, tras el partido de ida de semifinales de la Champions contra el Real Madrid (victoria del Barça por 0-2), por el hecho de que la UEFA no tenga una norma clara sobre el estado del césped, en referencia al seco y alto que presentó el Bernabéu. "Es lamentable que en 2011 no haya una norma para el césped. Hay una norma para los pendientes o para las medias, pero no hay una para el césped, que es lo más importante para el fútbol. La gente no quiere un césped alto y seco, quiere un equipo que juegue ofensivo, ver ocasiones de gol y no un equipo que se cierra atrás", espetó en referencia al juego del conjunto blanco, entonces dirigido por José Mourinho.

Unas quejas sobre el césped que se repitieron tres años después (marzo de 2011), tras un partido de Liga contra al Valladolid en el Nuevo Zorrilla que los azulgranas perdieron por 1-0. Una vez más, Xavi volvió a echar la culpa al empedrado. "Lo hemos intentado de todas las maneras, pero el campo no ha ayudado. El campo estaba muy irregular, con un césped alto, y no nos ha dejado hacer nuestro juego", explicaba entonces.

Ahora podrá ver Xavi el césped desde el banquillo, en esta nueva aventura como entrenador. Lo que en Libertad Digital desconocemos es a qué altura estará la hierba en los campos qataríes, así como el funcionamiento de los sistemas de riego. Por si acaso, y para que no haya más quejas del egarense... ¡que vayan preparando el cortacésped!