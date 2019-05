¿Es cierta la oferta de Sergio Ramos para irse a la liga China? Florentino Pérez desveló que el jugador del Real Madrid le dijo que tenía una oferta del país asiático. El entorno del jugador también confirma que dicha oferta existe. Pero si fuera así, ¿Sergio Ramos querría irse a China? El capitán del Real Madrid, con 33 años, sigue siendo competitivo. Le quedan dos años más al alto nivel como demuestra el contrato que tiene firmado con su actual club o como él mismo ha demostrado en los partidos que ha jugado. Y Ramos, si es algo, es una persona competitiva. Como ejemplo, que no haya renunciado a la selección española y quiera disputar la próxima Eurocopa. ¿Jugaría la Eurocopa si está en China?

De todas formas, desde el Real Madrid tienen claro que Sergio Ramos no se marchará gratis a ningún otro equipo. Lo dijo Florentino Pérez. "No puedes irte gratis, crearías un precedente tremendo", fueron sus palabras textuales. Es decir, que la vía de China, si es cierta, es imposible. El presidente no va a regalar a su capitán por muy mala que sea la relación entre ambos. Es una decisión que le podría costar muy caro.

Desde el club deslizan que quieren que continúe Sergio Ramos pero que si el capitán, tras 14 años en el Real Madrid, se quiere ir, le abrirán las puertas. Eso sí, como sucedió con Cristiano Ronaldo, con una oferta interesante. Como ha adelantado Marca y ha podido confirmar Libertad Digital, están dispuestos a vender a Sergio Ramos. Pese a que el central andaluz es uno de los mejores defensas del mundo, no ha presentado ninguna oferta. Todavía. La alternativa que, supuéstamente, presentó Ramos es la de renunciar a los dos años de contrato que le restan (24 millones de euros, 12 por cada temporada) a cambio de que le dejen irse gratis. La respuesta de Florentino Pérez es la misma, que no.

Según el entorno de Sergio Ramos, este se quiere ir por su mala relación con Florentino Pérez. El motivo no sería económico, sino personal. Estaría cansado de las filtraciones del presidente a quien le acusa de contar en su círculo y en la prensa, noticias que son falsas. Que se ha borrado del último tramo de la temporada, perdiéndose ocho partidos de Liga por una lesión o que la culpa de la eliminación de la Champions League ante el Ajax es de Ramos por haber forzado una tarjeta amarilla. Si Ramos está cansado de estas supuestas filtraciones, podríamos intuir lo mismo de Florentino Pérez que, en un acto sin precedentes, acusó a la familia Ramos de haber contado a la prensa la reunión en la que le pidió la carta de libertad para irse gratis del Real Madrid. Se agrava el divorcio entre capitán y presidente y sin que ninguno de las dos partes, en esta ocasión, tengan intención de mover ficha en una renovación encasillada.

Porque desde el Real Madrid, afirman, también tienen claro que no piensan mover ficha. "He hecho todo lo que he podido por Ramos", dijo Florentino Pérez. No habrá, por el momento, ninguna oferta de renovación más. No propondrán más reuniones ni tampoco habrá más llamadas. Si Ramos quiere irse, que presente una oferta. Creen que la pelota está en el tejado del futbolista.