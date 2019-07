Alemany toma la palabra en plena 'guerra civil' en el Valencia

Mateu Alemany, Valencia, Peter Lim, Marcelino García Toral... Todos estos protagonistas están involucrados en el caos en el que se han instalado el club ché en las últimas horas. Como si de una pesadilla se tratase, la afición del Valencia empieza a ver como su equipo no termina de enlazar dos años buenos y siempre que una temporada acaba bien en la siguiente ocurre algo extraño que rompe el proyecto.

Unas semanas después de haberse metido en la Champions y de haber ganado la Copa del Rey en Sevilla ante el Barcelona de Messi, el Valencia podría perder de una tacada a su director general, Mateu Alemany y a su entrenador, Marcelino, que apoya la posible decisión del primero de abandonar el club por desavenencias con la directiva dirigida por el dueño del club, el multimillonario singapurense, Peter Lim.

Ayer, reunión en la ciudad deportiva. "Yo quiero seguir en el Valencia como siempre me he visto y he querido quedarme; es positivo que se hablen las cosas. Meriton (grupo empresarial de Lim) tiene su punto de vista y tenemos que buscar puntos en común", comentó el propio Mateu a su salida de Paterna.

Según han pasado las horas sigue sin haber un encuentro positivo entre las dos partes y el valencianismo se pregunta: "¿Seguirá vivo nuestro proyecto?".