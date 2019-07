El Real Madrid no está ilusionando, los fichajes se lesionan o no aportan lo necesario y las inquietudes crecen cada día. Cuarto partido de pretemporada y no se aprecian mejoras. Zidane mueve pocas fichas en sus alineaciones y los jugadores no están en forma quedando latente en los partidos. Quedan tres encuentros por delante, nota positiva, para seguir trabajando y cogiendo ritmo competitivo. Es importante calmar los nervios y que cuerpo técnico y futbolistas analicen lo ocurrido. La falta de concentración es clave y debe ser el primer punto a tratar para sacar la temporada adelante.

Sobre el césped no había un esquema dibujado y claro. Faltaban efectivos en el medio y Kroos fue el sacrificado para hacer de Casemiro. Una escuadra que se rompía y dejaba muchos espacios aprovechados por el rival. Cedió la posesión y concedió ocasiones peligrosas. Se vio algo novedoso en este mes de julio, presión elevada y síntomas distintos. Parecía que el 3-7 ante el Atlético había dolido y que la imagen se quería cambiar. Modric, de más a menos, abarcó todas las zonas del campo y con trabajo sorprendió a sus rivales. Por su parte, Varane y Kroos presentaron acciones similares a las de la campaña pasada.

Capítulo aparte merece el portero de la tarde, Keylor Navas, un profesional que se despidió del Real Madrid (por segunda vez) en mayo pasado y que esta vez fue el hombre del partido. Sin destacar por sus palabras, el tico habla en el campo. Y vaya si lo hizo: ayudó a que el Real Madrid no se marchara con un saco de goles. La defensa no se lo puso fácil, ya que estuvo tan frágil como de costumbre y le dejaría lucirse. Así llegó el único tanto del partido. Recordó gol del Atlético en la Supercopa de Europa de 2018. Marcelo envió sin mirar un pase a su área, para evitar que el balón saliera del campo y provocó un mano a mano de Kane. El delantero británico no falló, aprovechando el regalo.

Benzema intentó en ataque buscar el tanto del empate, pero el gol no ha llamado a su puerta y sigue con su marcador personal a cero. Igual que Hazard, que va de más a menos en esta pretemporada y no aprovechó una clara ocasión en la segunda mitad. El Madrid reaccionó en los primeros quince minutos de la segunda parte pero no materializó las ocasiones y pagó claro los errores. Mientras tanto Keylor volaba por los palos del Allianz Arena demostrando a Zidane que está en muy buen estado de forma.

Tiros lejanos sin peligro, buscando un gol sin éxito. Pochettino mandó a los suyos que replegaran y cedió la pelota al Madrid. Los merengues dieron un paso al frente y se volcaron en ataque con la entrada de Vinicius. A la hora de retornar a defender se plasmaron las carencias y rupturas y si no llegó el segundo gracias a Navas.

Es evidente que Casemiro es un pilar fundamental y que al no tener recambio natural el Madrid sufre, pero en la segunda mitad, Valverde demostró que puede ser un suplente de garantías. Rodrygo enseñó que tiene más gol que Vinicius y que está enchufado, sólo el línea le privó de su anotación. Estaba en fuera de juego, pero no dejó de intentarlo. Su remplazo fue Kubo, que en apenas diez minutos llevó el peso en ataque y disparó en dos ocasiones a puerta. Si tienes talento y generas ilusión, con Zidane sólo juegas diez minutos. Mariano se vistió de corto en los compases finales buscando un empate que nunca llegó.

Zidane tiene por delante mucho que analizar. Lo primero es jugar mañana ante el perdedor de la otra semifinal del torneo. El entrenador galo colocará a jugadores menos habituales. Después tiene una cita con las salidas e incorporaciones. Y por último perfilar la plantilla para el inicio de liga.