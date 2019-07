John Benjamin Toshack, entrenador del Real Madrid en dos etapas durante los años 90, no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de su compatriota galés, Gareth Bale. El jugador sigue sin salir del conjunto blanco y dentro del madridismo hay una clara división entre sus defensores y aquellos que ya no ven nada potable en el jugador británico. En el caso de Toshack, el técnico se encuentra en el segundo grupo vistas sus declaraciones.

"Gareth, sal y da una entrevista. Habla tú. Has estado seis o siete años allí y no habla el idioma. Es un insulto para la gente con la que trabajas", comentó John en BBC Radio 5.

Toshack cree que Gareth debería dar más y no dudó en volver a reiterar esa idea. No quiere que se resigne y le pide que aprenda español: "Él ha sido importante en el Real Madrid, pero es una pena que no haya encajado mejor en el país y con la afición con la que está cada fin de semana. Gareth, vamos... Tómate un poco más de tiempo y aprende el idioma".

Las últimas informaciones sobre Gareth dejan la puerta de salida del galés aún más abierta. No ha viajado a la Audi Cup con el Real Madrid por decisión de Zidane por lo que no jugará esta tarde ante el Tottenham.