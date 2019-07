Benzema pide cautela: "Esto es pretemporada"

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, afirmó este miércoles, después de marcar tres goles al Fenerbaçe, que su equipo tiene tiempo de llegar "a tope" al inicio del curso el próximo 18 de agosto. El Real Madrid ganó su primer partido de pretemporada (5-3 al Fenerbahçe) y anteriormente sumó tres derrotas (Bayern, Atlético y Tottenham) y un empate (Arsenal). El ariete francés pidió calma a su afición porque hay más de dos semanas por delante para que el conjunto blanco mejore.

"Es muy importante ganar partidos. Esto se llama pretemporada. Es para tener un alto nivel cuando vengan los partidos. El más importante es el 18 de agosto (primer partido de Liga del Real Madrid, ante el Celta). Es para coger velocidad y más cosas. Trabajamos muchos en entrenamientos y luego no salían las cosas. Hoy sí salieron", dijo.

"Tenemos que trabajar y coger un nivel alto. A la afición y a todo el mundo le encanta cuando el Madrid gana. Es difícil. Tenemos tiempo para llegar a tope. Hoy ganamos, estamos felices y vamos a seguir así", agregó.

Benzema calificó las críticas que está recibiendo el Real Madrid como "normales" y afirmó que la goleada que sufrió frente al Atlético de Madrid (3-7) hay que quitársela de la cabeza.

Sobre la posible llegada al Real Madrid de Paul Pogba, manifestó que no puede "hablar de jugadores" porque eso es "cosa del entrenador".

"Los que están aquí son muy buenos. Estamos aquí para llegar a tope y coger un ritmo bueno en cada partido. Estamos aquí para coger un buen nivel y estar listos en la Liga".



Respecto a su nivel personal, indicó que se encuentra "muy bien" y que necesita más minutos y entrenamientos para mejorar antes de que comience el curso.

"Necesitamos a la afición. Siempre damos todo para ganar. Lo que pasó el año pasado terminó y vamos a seguir. Empezamos de cero, como antes. Estamos en trabajo ahora. Tenemos muchos amistosos y poco a poco vamos a tener un buen nivel", concluyó.

Por su parte el entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que no va a entrar en la vida personal de su futbolista Gareth Bale después de que se hayan publicado unas fotos del galés jugando al golf el mismo día que su equipo disputaba la Audi Cup en Alemania y después de haberse quedado en la capital de España para recuperarse de una supuesta lesión. "¿Molestarme lo de Bale? No lo sé. Me estás diciendo una cosa que seguramente ha pasado", dijo Zidane sobre el partido de golf de Bale. "Yo estoy aquí con mis jugadores y no te voy a comentar eso. Ojalá que haya entrenado. Ahora veremos cuando volvamos a Madrid, peor no voy a impedir a alguien hacer una cosa", añadió el francés tras la victoria con el Fenerbahçe. "Cada uno tiene que hacer sus responsabilidades y veremos lo que ha hecho cuando lleguemos a Madrid", insistió. "No voy a entrar en la vida personal de Bale. El entrenamiento lo ha hecho y luego ya veremos el resto. No sé si es una falta de respeto, no me vais a meter en una posición que no quiero. No voy a contestar más que esto", explicó.

4-4-2: Hemos jugado muchas veces con este dibujo, pero en realidad es 4-4-1-1 con la libertad del mediapunta. Es por haber tenido jugadores de este estilo. Todavía nos faltan jugadores y por eso lo estoy haciendo así. No jugamos en muchos partidos con este dibujo pero la idea es cambiar cosas. Necesitamos cambiar de dibujo y lo vamos a hacer. En este sentido, Zidane tampoco quiso responder sobre el futuro de otros jugadores que siguen en el aire. Es el caso de Mariano. "Es lo mismo. Es raro, lo sé, porque no contesto a muchas preguntas, pero es lo mismo. Veremos su futuro, hasta el 31 de agosto puede pasar de todo. Creo que vosotros estáis cansados de mis respuestas porque yo lo estoy. Pero es así", apuntó.

De igual manera no quiso confirmar ni desmentir qué pasará con los jóvenes Kubo y Lunin. "Son dos jugadores de futuro. Kubo será importante en esta plantilla, pero veremos lo que haremos hablando con él. Sería bueno ver a Kubo en el Castilla y con nosotros entrenando. Es muy joven, como Rodrygo, como Vinicius y hay que ir despacio con ellos. Y con Lunin es importante saber lo que piensa el jugador", aseveró."Me alegro de que haya jugado una parte por lo menos y es un portero de futuro. Muy bueno y vamos a tomar una buena decisión con él", dijo con seguridad. En cuanto al resto del equipo, Zidane se mostró satisfecho pese a haber encajado tres goles."Nosotros vamos a solucionar los problemas, estoy a muerte con mis jugadores, vamos a hacer una temporada muy buena. Y ya está, no nos gusta a nadie encajar tres goles, pero lo positivo es la victoria, ganamos y ya está", repitió para concluir.