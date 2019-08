Una de las dudas que rondaban el nuevo proyecto del Real Madrid se ha resuelto. Brahim Díaz se queda. Así se lo han comunicado esta misma semana al futbolista. Durante estas semanas hubo un debate dentro del club sobre su futuro. Muchos consideraban que lo mejor para él era salir cedido, tener minutos, sentirse importante y crecer como futbolista. Sin embargo, ha prevalecido la opinión de Zidane quien siempre ha manifestado su agrado por el juego de Brahim.

La lesión de Marco Asensio ha sido determinante en esta decisión ya que Brahim, un jugador ambidiestro, puede jugar por la banda derecha. En el final de la pasada temporada ya dejó grandes destellos de calidad, algo que no pasó desapercibido para Zidane. ·"Es de esos jugadores que coge el balón y va directo hacia la portería y siempre va a buscar el espacio. Sabes que va a pasar algo cuando tiene el balón", dijo el técnico de Brahim la pasada temporada.

Es una buena noticia para Brahim porque su primera intención era la de quedarse en el Real Madrid. Y una mala noticia para los clubes que se habían interesado en él. Espanyol, Getafe o Valladolid son algunos de los que ya habían pedido la cesión del malagueño.

Brahim tuvo la mala fortuna de lesionarse en la primera etapa de la pretemporada del Real Madrid, en Canadá. No ha podido disputar ningún amistoso por una rotura en el bíceps femoral izquierdo. Le quedan dos semanas más para poder integrarse a la dinámica de grupo pero pese a que no ha podido demostrar casi nada durante la pretemporada, a Zidane le ha bastado para tomar una decisión. Salvo fichaje, que no está previsto, o cambio de opinión, Brahim se queda en el Real Madrid.