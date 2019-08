El Atlético niega negociaciones activas con el Milan por Correa y espera acontecimientos

Desde hace varias semanas se viene hablando de la posibilidad de que el Atlético de Madrid venda a Ángel Correa al Milan para posteriormente cerrar el tan ansiado fichaje de James Rodríguez. Tras la lesión de Marco Asensio y el 3-7 del Atlético al Real Madrid en EEUU, la situación empeoró para los intereses del club rojiblanco, sin embargo, no está descartada esa posibilidad.

En las últimas horas se han intensificado los rumores que colocan a Correa en el Milan ya que su agente habría estado negociando con el equipo rossonero para cerrar su salida con dirección a San Siro. Eso desde el lado del jugador, pero según ha podido saber Libertad Digital, el Atlético de Madrid no tiene una negociación activa con el Milan por el jugador argentino. Sí han hablado y mucho durante las últimas semanas, pero a día de hoy y según confirman desde Italia, el Milan intenta en estas últimas horas "recomponer las negociaciones con el Atlético porque las mismas están paradas.

¿Cuál es la razón por la que el Atlético no termina de dejar salir al jugador? La respuesta tiene a dos jugadores en la ecuación, Kalinic y el recambio para Correa. Según ha podido contrastar Libertad Digital con el Atlético, para que llegue un nuevo jugador se tienen que haber cerrado antes las salidas de Kalinic y Correa. Si esto no se produce, el club colchonero no hará ninguna incorporación porque entiende que debe solucionar antes estos dos puntos para cerrar la plantilla con un nuevo fichaje.

En Italia confirman que el Milan, una vez cerrado el acuerdo con Correa, quiere volver a "recomponer" las negociaciones con el Atlético de Madrid.