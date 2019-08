Pep Guardiola siempre da tema de conversación cada vez que comparece en rueda de prensa. En la previa a la final de la Community Shield que jugarán ante el Liverpool, el técnico catalán ha querido mandar un mensaje de indignación tras darse a conocer los candidatos al premio The Best otorgado por la FIFA. Para Guardiola uno de sus pupilos tendría que haber estado en la lista de 10 nominados sin lugar a dudas: "No creo que ningún jugador haya hecho una mejor temporada que Bernardo Silva, en la que también ha ganado la Liga de las Naciones con Portugal. Quizás tengamos que ganar cinco o seis títulos o llegar a los 250 puntos en la clasificación para ser considerados en la siguiente gala".

Tacha de injusto que, para estos premios, únicamente se tenga en consideración el tramo final de temporada y no los meses anteriores. "A este tipo de premios no les interesan los 10 u 11 meses restantes. Solo importa Champions, los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final. Es un poco injusto", asevera el entrenador español.

"En ocho años el City ha ganado cuatro veces la Premier League, es algo bastante bueno. Pero nunca un jugador del equipo ganó", continúa. No obstante, tiene claro que esto no ocurriría si fuesen Barcelona o Real Madrid los que ganasen cuatro títulos en una única temporada: "No puedo imaginar que Real Madrid y Barcelona ganen cuatro títulos y que no tengan un solo jugador nominado".