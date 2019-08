Los kilos de más y sus efectos, el gran lastre de los futbolistas en la pretemporada

Es el cuento de no acabar y ocurre cada verano futbolístico. El debate en torno a los kilos de más que algunos jugadores acumulan en vacaciones siempre está presente en pretemporada y más cuando los futbolistas que vienen pasados de peso son de los equipos más grandes de nuestro país. Este verano, el blanco de las críticas han sido Eden Hazard y Antoine Griezmann.

Más allá de nombres concretos, Libertad Digital ha querido conocer de primera mano qué ocurre cuando un jugador llega pasado de kilos, cómo se revierte esa situación en pretemporada y qué lastres y complicaciones puede tener durante el curso entrante. Para ello hemos hablando con el preparador físico de un equipo profesional, Cristobal Fuentes, encargado del estado físico de los jugador de la Agrupación Deportiva Alcorcón.

P: ¿Cómo se prepara la pretemporada de los futbolistas y qué efectos tienen las vacaciones en ellos?

R: En los deportes de equipo como el fútbol, la competición se divide en 3 fases: pretemporada de 4 a 6 semanas, fase competición de 9 a 10 meses y el periodo vacaciones de 4 a 6 semanas. Sabemos mucho de la pretemporada y de la competición, pero de la última fase hay menos estudios y menos atención, sin embargo, el riesgo de comprometer la mejor versión de los jugadores es alta. En 2016 salió un estudio que decía que el efecto del desentrenamiento en esta fase provoca cambios en la composición corporal. Aumenta la grasa y baja el músculo. Se pierde la fuerza y en los test de salto o velocidad hay una reducción del 4%. La resistencia también baja en torno a ese 4%. En ese descenso hay algo muy relevante: son mucho más evidentes estos efectos cuando las vacaciones duran más de cuatro semanas. Cuando se supera eso sí que los efectos se agudizan.

P: ¿Qué plan de entrenamiento se les da en época vacacional?

R: Los clubes y preparadores dan a los jugadores planes para estas semanas. Se tienen en cuenta las peculiaridades de cada uno de ellos. No a todos se les da el mismo tipo. Se tienen en cuenta mucho las lesiones y los planes preventivos que se llevan a acabo durante la temporada. En estos casos, el efecto que se busca es evitar los efectos del desentrenamiento. Para ello se proponen objetivos claro con una baja frecuencia en las sesiones y son lo más simple posible para que se pueda cumplir en vacaciones, que es difícil. Debemos adaptarnos al punto de vista futbolístico porque también tienen que recuperar vida social y frescura mental. Se deben incluir, no sólo carreras, sino entrenamiento de alta intensidad. Una vez a la semana, sesiones de resistencia de alta intensidad y otra de fuerza y potencia. Es muy importante entrenar para no romperse en la pretemporada. La última tendencia es ir a centros deportivos de confianza en los lugares de vacaciones en los que están los futbolistas.

P: ¿Cuánto tiempo se tarda en perder los kilos de más?

R: Durante la pretemporada se suele corregir, pero dependerá de los jugadores. Suele pasar con jugadores que durante la temporada tienen problemas para estar en su peso. Ellos suelen venir más pasados. Si llegan mal, la pretemporada es una mala fase para hacer una restricción de calorías porque en esta fase hay más cargas de trabajo y sin esas calorías se colocarían más cerca de una posible lesión. En las primeras semanas si esta ganancia de grasa es ligera, se pierde fácil. En la primera semana la mayoría pierde en torno a 1% de porcentaje graso. Si llegan más de eso sí que cuesta bastante perder ese lastre.

P: ¿Qué es lo más importante en ese periodo vacacional?

R: Todo es importante. Lo más importante en este periodo de transición es recuperar la parte social y psicológica. Planes de trabajo de baja frecuencia y de entrenamiento para que disfruten de familia y amigos mientras mantienen su físico. En esas 35 comidas más o menos que hace un jugador durante esta época debe mantener en las mismas buenos hábitos. Actualmente ya saben a la perfección lo que tienen que comer y lo que está bien y lo que está mal.