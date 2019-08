Las cosas no han empezado bien para Malcom en su nuevo equipo. El brasileño debutó con el Zenit de San Petersburgo en la Premier de Rusia, en su estadio contra el Krasnodar en un partido que acabó con empate a uno. En el minuto 72 de partido, el ex azulgrana salió al campo para disputar sus primeros minutos como jugador del conjunto ruso, pero no tuvo la mejor bienvenida. Los aficionados más radicales desplegaron una pancarta en la que se podía leer: "Gracias a los líderes por su fidelidad a las tradiciones", acompañado de gritos que pedían su salida. Este mensaje hace referencia a un manifiesto que enviaron los mismos simpatizantes que lanzaron el mensaje durante el partido a los dirigentes del club que decía que "para nosotros la ausencia de jugadores negros es solo una tradición, no somos racistas".

El jugador brasileño Malcom sufre racismo en el debut con su nuevo equipo, el Zenit de Rusia.

En la previa de su debut manifestaban los hinchas: "Para nosotros la ausencia de jugadores negros es solo una tradición, no somos racistas".

Pues con toda esta polémica con el extremo carioca, el club ruso ha cogido las riendas de la situación y habría tomado una decisión. Según el medio ruso Sport.ru, los altos cargos del Zenit se plantearían vender a Malcom en el próximo mercado de invierno si la situación no mejora. Una medida de lo mas surrealista porque hace tan solo tres días que se anunció su incorporación al equipo, que pagó por el jugador 40 millones de euros más cinco en variables. En caso de venta del jugador en enero, el FC Barcelona percibiría 7,5 millones de euros por la operación. No es el primer caso de racismo en este club, cuando ficharon a Hulk y a Axel Witsel en 2012 también mostraron una pancarta en contra de ellos por su color de piel.