Van de Beek y Pogba, dos fichajes complementarios y dependientes de Bale y James

Falta casi un mes para que se cierre el mercado de fichajes. Sin embargo, existe cierto nerviosismo en el Real Madrid por la construcción de la nueva plantilla. Prisas que llegan por insistencia de Zidane, que dejó claro hace mucho tiempo que su deseo era trabajar con la plantilla definitiva cuanto antes. Van con cierto retraso y LaLiga comienza en 11 días. La idea pasa por dar salida a jugadores como Bale o James y fichar a dos centrocampistas. Sí, la idea son dos refuerzos para la medular. Esa es la idea pero para que se cumpla, se tienen que dar muchas circunstancias y saben que algunas son realmente complicadas.

Los centrocampistas del Ajax y del United son los dos refuerzos elegidos por Zidane y el Real Madrid. El primero, como ya pasó con Hazard o Jovic, desde el club no se da por hecho su llegada pero sí son optimistas. Libertad Digital y esRadio puede confirmar que ya hay acuerdo con el futbolista y que las negociaciones con el Ajax van por buen camino. Esperan cerrarlo en los próximos días. Como tarde, tras la eliminatoria de los holandeses ante el PAOK para acceder a la fase de grupos de la Champions League que arranca este martes.

El fichaje de Van de Beek es complementario de Pogba. El holandés es más un movimiento de la dirección deportivo que de Zidane, aunque por supuesto cuenta con el aval del técnico que sigue insistiendo en el fichaje del centrocampista del United. Su fichaje está siendo más complicado de lo que se esperaba por todas las partes.

Desde el Madrid están pendientes de lo que haga el Manchester United en los tres próximos días. El 8 de agosto se cierra el mercado de fichajes en la Premier League. Si los ingleses cierran a Milinkovic-Savic y a Bruno Fernandes como se habla en la prensa, verán estos movimientos como una señal para que el United afloje y venda a Pogba. El francés está poniendo de su parte. No jugó el último amistoso por una supuesta lesión. Supuesta porque la prensa inglesa afirma que Pogba está bien y que se negó a viajar con el equipo para forzar su salida.

Según The Times, el Real Madrid habría ofrecido casi 30 millones de euros más James Rodríguez. Una oferta que ya habría sido rechazada. Lo que puede aportar Libertad Digital y esRadio es que el Madrid intentará meter en la operación a James y a Gareth Bale. Sin embargo, en el club blanco no son optimistas al respecto. Esta idea que tiene el Madrid confirma la noticia que contamos hace un par de semanas: aunque pueda quedarse James si no llega ninguna oferta, la idea del Madrid, por petición de Zidane, es la de vender al colombiano. Evidentemente, también quieren vender a Gareth Bale.

Es obligatorio vender a estos dos futbolistas para que llegen Van de beek, y Pogba. Es necesario. La salida de Bale se ve cada vez más negra. O aceptan la propuesta del Tottenham, adelantada por Marca, y pagar parte del sueldo de Bale, lo incluyen en la operación de Pogba, o no ven muchas más salidas para el galés.

James es un caso distinto. El Atlético de Madrid sigue siendo una opción y el Nápoles no está descartado. Creen que pueden sacar unos 50 millones por él. Otro jugador que saldrá o esa es la intención, es Mariano Díaz. El delantero es reacio a marcharse pero se está pensando las propuestas de Roma y Mónaco.