El último consejo para James: "Zidane no te quiere, vete del Real Madrid"

Zidane no quiere a James Rodríguez y ese hecho no sólo es conocido por el público español, también lo es por el mundo del fútbol en general. Pese a incorporarse a los entrenamientos con el conjunto blanco, el jugador colombiano no cuenta para el técnico galo, que ya ha hecho saber al club que necesita aligerar la plantilla cuanto antes. Atlético y Nápoles esperan mientras que a James le siguen llegando consejos.

El último en mandar un mensaje al atacante cafetero ha sido su compatriota y leyenda colombiana, Carlos Valderrama. El ex del Valladolid tiene muy claro que el futuro de James debe estar fuera del Santiago Bernabéu.

"¿Quiere un consejo bacano? Que se vaya para otro equipo porque el técnico no lo quiere y cuando el técnico no te quiere en el equipo con esa calidad que tienes busca otro equipo. Porque si se queda no va a jugar", comentó Valderrama en Blu Radio.

Valderrama argumenta su consejo siempre con Zidane como protagonista. La culpa de que James no juegue en el Real Madrid la tiene Zizou: "Con la calidad que tiene no va a perder un año más. Que tome la decisión y arranque. Dígale al presidente que lo venda porque si se queda no va a jugar. Las cosas están claras, llegó a entrenar y los aficionados le hacen fiesta, el presidente le hace fiesta, los jugadores le hacen fiesta, pero el técnico no le quiere. Busque equipo, váyase mejor, el que pone la alineación es el técnico. Si quiere seguir jugando fútbol al más alto nivel váyase. Él necesita jugar y con la calidad que tiene puede jugar en cualquier parte del mundo y con equipos buenos".

James, de momento, sigue entrenando con el Real Madrid. El Atlético sigue siendo el más cercano a hacerse con sus servicios, pero no se descarta otro desenlace.