El Arsenal está de moda. Un equipo que aspira a grandes trofeos y que se queda en el camino para conseguirlos. Probablemente tenga el mejor tridente de ataque desde que Henry, Bergkamp y Pirès de la mano de Arsène Wenger ganaran la Premier en 2004. El técnico español Unai Emery cuenta con Lacazette, Aubameyang y Pépé para luchar por hacer grandes cosas en los torneos domésticos y/o Europa.

Se ha reforzado muy bien en todas las posiciones del terreno de juego. El fichaje estrella ha sido Pépé. Procedente del Lille, se ha convertido en el más caro de la historia del Arsenal (80 millones) superando los 68 que se pagaron por Aubameyang. Dani Ceballos ha llegado cedido del Real Madrid por una temporada para acompañar a Xhaka, Torreira o Iwobi en el centro y aportar su calidad en las zonas de creación. David Luiz, a falta de confirmación oficial, será una referencia en el centro de la defensa y aportará su veteranía junto a Sokratis y Mustafi. El equipo es mejor que el de la temporada pasada, pero las decisiones del entrenador y el estado de forma marcarán el devenir del año. En cuanto a las salidas, Koscielny, que hasta ayer era capitán del conjunto, se ha marchado por la puerta de atrás al Bourdeux. También ha partido gratis el galés Ramsey y se ha liberado de laterales con la venta de Jenkinson.

Con permiso de Manchester City y Liverpool, los nombres propios que manejan los Gunners son la envidia de media liga. Futbolistas jóvenes y curtidos con gol, contras y velocidad. Es el escaparate perfecto dentro de la élite para que un jugador se de a conocer y crecer en una liga potente. Emery deberá trabajar para que no sea un mero puente entre hombres notables y retener a los portentos para estar en la punta del planeta fútbol.

Más allá de los títulos, un objetivo primordial será retornar a la Champions League. No tiene en su haber ninguna orejona, aunque estuvo cerca de lograrlo en 2006. En aquella ocasión el Barcelona de Rijkaard le privó del tal hazaña. No la disputa desde 2015. También ha perdido dos finales de Uefa/Europa League, incluyendo la de la pasada temporada. Tan solo posee una Recopa de Europa y una Copa de Ferias, trofeos que ya no se disputan. En los campeonatos ingleses la sequía en cuanto a títulos es muy pronunciada. La competencia es terrible y los equipos muy fuertes. Desde 2003 no gana la liga y acumula tres FA cup y sus respectivas Supercopas. Eso sí, es el único equipo que nunca ha descendido a segunda.

Considerado el "pupas" de Inglaterra, el equipo londinense deberá dejar fuera toda presión y polémica para centrarse en revertir la situación de la última década. Un paso muy bueno es consolidar un ataque rápido, efectivo y goleador y conservar a los buenos para no perder profundidad y alternativas. La mala suerte les ha acompañado siempre. En una de sus mejores temporadas (segundos en liga en 15-16) el sorprendente Leicester alzó la copa y en la final de la Champions ante el Barcelona, en quince minutos padeció una remontada.