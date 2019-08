Neymar lo tiene claro: no quiere seguir en el Paris Sant Germain. El club galo, harto de su comportamiento, quiere venderle y por mucho interés que haya mostrado el Barcelona, los azulgrana no han conseguido avanzar ni un ápice en la negociación. Se topan una y otra vez con un muro que no tiene el Real Madrid. Las malas relaciones entre ambas directivas pasan factura. Al-Khelaïfi tiene vetado al conjunto azulgrana en cuanto a negociaciones se refiere.

Así está la situación a día de hoy

Según ha podido saber Libertad Digital y esRadio, el club le ha ofrecido a Zidane el fichaje de Neymar. Tanto Florentino Pérez como personas de mucho peso en el club, anhelan el fichaje del brasileño desde hace mucho tiempo. Ahora, que está más a tiro que nunca -el PSG no le quiere en París- no van a dejar pasar esta oportunidad.

Una oportunidad que ya ni siquiera el club esconde. El discurso del Real Madrid ha cambiado. Durante las últimas semanas, siempre se ha negado que Neymar fuera objeto para esta temporada. Fuentes importantes del club aseguraban que había otras prioridades, algunas ya cubiertas con los fichajes, y que solo faltaba reforzar el centro del campo.

Ahora, el discurso de puertas afuera cambia. Las mismas fuentes del club blanco aseguran que ya se han producido movimientos para traer a Neymar. Sin embargo, afirman que todavía falta mucho y que no será sencillo. El Barcelona, por mucho que no haya vendido a Coutinho, sigue interesado en repatriar al hijo pródigo. Los azulgrana tienen una cosa a su favor pero otra en contra. A su favor, que Neymar, por mucho que haya dado el visto bueno al Real Madrid, prefiere volver al Barcelona. En contra, que el PSG prefiere vender al jugador al Real Madrid.

Paralelo al fichaje del brasileño está el reforzar el centro del campo, algo que sigue siendo imprescindible. Zidane, tras su vuelta, puso algún nombre sobre la mesa pero tenía una obsesión con un jugador: Paul Pogba. Cuentan desde el club que el técnico ha insistido en repetidas ocasiones lo importante que es el francés en el proyecto que está construyendo. El Real Madrid sigue intentando su fichaje pero sigue siendo inalcanzable por las altísimas pretensiones económicas demandadas por el United. El Madrid tiene claro que debe reforzar el centro del campo, apurará por Pogba para complacer a Zizou, pero en el club tienen muy claro que con Neymar a tiro, deben ir con todo a por él.

El de Neymar es un fichaje de la dirección deportiva y del propio Florentino Pérez, no de Zidane que es reacio a meter en el vestuario una bomba como la del brasileño. Si llega al Madrid será porque el presidente ha convencido al entrenador a quien le tendrán que satisfacer, si no consiguen fichar a Pogba, con otros centrocampistas para reforzar esa línea. Uno será Van de Beek.

¿Entrarían jugadores en la operación Madrid – Neymar – PSG?

Se ha hablado de Luka Modric pero el entorno del jugador afirma a LD y esRadio que no tienen ninguna intención de irse a Francia. Keylor Navas, que también ha sonado, sí que vería bien irse a París. Así lo confirma el entorno del portero que ya estuvo negociando con el club francés hace una semanas.

El Real Madrid 2019/2020 es un proyecto conjunto de la dirección deportiva y de Zidane. Ambos van de la mano. El club propone y el mister dispone. Él es quien da el visto bueno a todas las operaciones -Jovic, Mendy, Militao y Hazard-. Fichajes y salidas. Donde presidente y entrenador están teniendo sus diferencias es en cuanto a como se está tratando el asunto de Gareth Bale y James Rodríguez. Según ha podido saber LD y esRadio, el presidente se disgustó al comprobar que no viajaban ninguno de los dos a Austria para el amistoso ante el Salzburgo. Entiende que Zidane no cuente con ellos para la próxima temporada pero no que se les dé este trato. Devalúa a los jugadores y pone más difícil traspasarles, algo que es necesario para realizar los fichajes que tienen pensados. Otra grieta que podría abrirse entre ambos, club y entrenador, es el caso Neymar. Libertad Digital y esRadio pueden garantizar que el Real Madrid va con todo a por el brasileño al que consideran una gran incorporación deportiva, económica y un golpe duro para el Barcelona. Si Zidane se opone al fichaje, las consecuencias son impredecibles. Agárrense, que vienen curvas.