No son buenos tiempos para el histórico conjunto alemán del Hamburgo. Tras descender en mayo de 2018 a Segunda por primera vez en su historia y quedarse, la temporada pasada, a las puertas del ascenso, un surrealista escándalo le salpica este verano.

Escándalo que lo ha destapado Sport Bild. Falsa identidad, mentiras con su edad y su currículum... una historia digna de un guión del mismísimo Quentin Tarantino. Hablamos de Bakery Jatta, auque según asegura Bild, realmente no se llama así. Según lo relatado por el medio citado, la historia comienza en el 2015, cuando el jugador migró de su natal Gambia, habría cambiado su edad y nombre para beneficiarse de la tolerancia que la ley en Alemania concede a los refugiados menores de edad.

Bakery Jatta en realidad se llamaría Bakary Daffeh y no habría nacido el seis de junio de 1998 (como inclusive dicta la web del Hamburgo), sino el 6 de noviembre de 1995, siendo dos años y medio mayor de lo que dice ser.

Pero la historia no acaba ahí. Bakery, o Bakary mejor dicho, se inventó también su currículum para fusilarlo. Cuando se unió al Hamburgo, en el 2016, el gambiano aseguró que no había jugado para ningún equipo de élite en su país. Dos entrenadores aseguran en Sport Bild que militó en el Brikama United y que defendio los colores de varios equipos de Nigeria y Senegal. No solo eso. Llegó a ser convocado por la selección sub20 de Gambia.

El diario alemán indica en su versión digital que ha enviado al Hamburgo y al agente del jugador varias veces un cuestionario de preguntas acerca de este caso, sin recibir nunca respuestas.

Resta por saber los efectos que la publicación, ante la que el Hamburgo todavía no se ha pronunciado, tendrá tanto en el jugador como en el club.