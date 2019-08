Se esperaba una resolución antes del fin de semana y así ha sido. Finalmente habrá partido de la competición doméstica nacional los viernes, pero no los lunes. El juez de lo Mercantil, Andrés Sánchez Magro, ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por la Federación y mantendrá la prohibición de no poder disputarse partidos los lunes, no así los viernes.

Por lo tanto y tras esta decisión, la Liga comenzará el viernes 16 de agosto a las 21:00 horas en San Mamés con el partido entre Athletic y Barcelona.

El primero en tomar la palabra ha sido el presidente de la RFEF, Luis Rubiales

Muy feliz! Se cumple el DESEO DE LAS AFICIONES br> mi compromiso y la posición

de la @rfef El pasado mes dije:

LUNES NO

VIERNES SÍ (con acuerdo)

Hoy el Juez dice:

LUNES NO

VIERNES SÍ (con fianza de 15 M€) GRACIAS A TODO

EL FÚTBOL ESPAÑOL

#SomosFútbol#SomosFederación https://t.co/L8kMbDJbCL — Luis Rubiales (@LuisRubiales) August 9, 2019

Por su parte, la Liga ha emitido un comunicado confirmando que el viernes se jugará el primer partido de la temporada 2019/2020.

LaLiga comunica que el primer partido correspondiente a la Jornada 1 de LaLiga Santander se disputará en el horario previsto: href="https://twitter.com/AthleticClub?ref_src=twsrc%5Etfw">@AthleticClub - @FCBarcelona_es iernes 16 agosto a las 21.00h pic.twitter.com/6cJTPIXKWK — LaLiga (@LaLiga) August 9, 2019

En la rueda de prensa posterior que ofreció la Federación, Luis Rubiales se mostró pletórico con la decisión: "Estamos muy satisfechos y felices. Es un día histórico. Se ha cumplido la posición de la RFEF y mi compromiso con el fútbol español y las aficiones".