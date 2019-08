Eden Hazard se quita el número 50 y ya tiene su dorsal definitivo

Eden Hazard, fichaje estrella del Real Madrid este verano, ha estado llevando el dorsal número 50 durante la pretemporada. Un número muy alto y que tenía los días contados. Y así es. Ya es oficial su nuevo dorsal. El belga llevará el número 7, el que ha querido desde el principio y que hasta la fecha llevaba Mariano Díaz.

El delantero, que tiene todas las papeletas para irse del Real Madrid, pasa a llevar el 24. Mariano no cuenta para Zidane. No le convocó para el último partido y le han dicho que lo mejor es que se busque una salida. Sigue insistiendo en quedarse y pelear con Jovic para ser el segundo delantero pese a que tiene ofertas de Mónaco y Roma. No se sabe si se irá pero sí que le ha dejado el numero 7 a Hazard. Un dorsal con mucha historia en el Real Madrid. El último gran jugador en llevarlo fue Cristiano Ronaldo.