ViTuber: "Nadie regala 3 millones de dólares a un chaval por jugar a un videojuego"

Con una cifra superior al medio millón de suscriptores en Youtube y más de 120.000 seguidores en Instagram, ViTuber es uno de los 'youtubers' con más proyección de este país. Su nombre real es Víctor Romero, tiene 26 años y su canal tiene como principales atractivos su pasión por dos mundos, el del fútbol y el de los videojuegos. Retos, entrevistas, análisis, comentarios, reflexiones con sus amigos... Todo ello se puede encontrar en su canal y junto a otros 'youtubers' como Papi Gavi, DjMariio o Delantero09 conforman un grupo importante de 'influencers' que desatan todo tipo de pasiones tanto en sus seguidores como en sus detractores.

Libertad Digital ha podido charlar con ViTuber para saber cuál es su enfoque sobre la aportación de los 'youtubers' al mundo del deporte y también de la irrupción de los eSports en la sociedad actual.

Pregunta: En primer lugar y para darle contexto a su situación actual, ¿cómo fueron sus inicios en Youtube y qué recorrido le ve a esta plataforma?

Respuesta: Me hice el canal porque un amigo tenía uno y me animó a hacerlo. Me informé, me compré mi primera capturadora, subí vídeos y empecé a ver que tenía una buena respuesta por parte de la gente. En cuanto al tema de la caducidad de Youtube llevo ya dos o tres años escuchando que esto se va a acabar y yo creo que es justo al contrario. Queda mucho recorrido por delante. Esto sigue creciendo. La publicidad y las marcas cada vez apuestan más por nosotros y por los influencers mientras que la gente se empieza a fiar más de aquellas personas a las que siguen todos los días y en las que confían más que en los medios convencionales. Youtube tiene mucho recorrido por delante.

P: ¿Por qué cree que hay tanta crítica y tanta animadversión hacia el trabajo y el enfoque que dan al mundo del deporte?

R: Estamos tan expuestos y más los que hacemos fútbol que te encuentras a gente muy buena y a gente muy mala que aprovecha el anonimato para pagar sus frustraciones con nosotros. Como no dejamos de ser chavales normales que vivimos a pie de calle, eso también está mal visto, porque no tenemos un título de periodismo que nos avale. Nos ven como forofos de un equipo cuando lo mismo estamos diciendo algo en lo que tenemos toda la razón. Yo soy del Atlético de Madrid, no me importa reconocerlo, y a mí se me ha acusado de ser culé o madridista. Muchas veces he dicho algo bueno del Real Madrid y me han dicho que soy un mal seguidor del Atlético. La gente se lo toma como si insultases a su madre. El anonimato influye mucho en este mundo.

P: ¿Qué opina de los prejuicios que califican a los youtubers como personas que no tienen un trabajo real o que viven de un material muy fácil de hacer y producir?

R: Hay muchos comentarios del tipo "no hacéis nada, lo que hacéis es muy fácil, no trabajáis en nada"... Igual que hay que reconocer que muchos vídeos se pueden hacer en 20 minutos, porque ya dominas el programa de edición y puedes ir con mucha rapidez, también hay otros casos en los que me he tirado más de un día preparando un vídeo. Cuando quiero que un vídeo salga bien le dedico muchas horas y trabajo mucho para que todo quede bien. Soy consciente de que hay muchos compañeros que se tiran muchas horas editando el material que han grabado y a su vez sabemos que no es un trabajo físico igual que pueden ser otros más duros, pero requiere otras cosas. Hay que estar casi todo el día en las redes sociales, expuestos a todo lo bueno y lo malo que te puedan decir y mentalmente si no estás preparado te pueden destrozar. Si no soportas bien esa presión es muy duro y hay gente que no lo ha podido soportar. Mentalmente no es nada fácil.

P: En el pasado Mundial de Fortnite, un chico de 16 años ganó un premio de 3 millones de dólares. ¿Qué le parece el mundo de los eSports, qué capacidad tienen para competir con el deporte convencional y cómo valora las críticas por pagar un premio tan alto a un chico tan joven?

R: Los eSports son una realidad que cada día tiene más seguidores. Se están planteando incluso hacerlo deporte olímpico y en los últimos juegos asiáticos se querían complementar a la competición. Se han llenado estadios, los streamings de LOL (League of Legends) y Fortnite son muy seguidos... No sé si llegarán a equipararse con los deportes convencionales, pero sí podría ser. En cuanto al campeón del Mundial, si ese chaval ha ganado 3 millones de dólares es porque él y el conjunto total de los eSports, en este caso del Fortnite, los han generado. Nadie va a regalar a un chaval 3 millones de dólares por jugar a un videojuego. Si lo generas no veo mal que te lo paguen así. Todos cobramos según lo que generamos.

P: ¿Por qué tienen éxitos canales como el suyo? ¿Qué aportan al mundo del deporte?

R: Gusta que damos un enfoque distinto y hablamos de una forma distinta. Hablamos como la gente que nos sigue sin seguir quizá un lenguaje tan técnico como puede ser el periodístico. Ven que podemos dar una opinión igual de válida que la de un periodista o la que pueden tener ellos. A mí me encanta ver que pasa algo en el mundo del fútbol, subo un vídeo con mi opinión, tiene en torno a 200.000 visitas y al final hay una mezcla entre comentarios buenos y otros que quieren rebatir lo que digo. Aportamos diversión también y creo que demostramos que cualquiera puede cumplir el sueño de estar y grabar un vídeo con un jugador, como fue el caso de Papi Gavi con Benzema, DjMario con Fernando Torres o mi caso con Lemar, Diego Costa...".