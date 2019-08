El Atlético de Madrid ha hecho una pretemporada de ensueño. Ha ganado todos sus enfrentamientos, el último contra la Juventus de Turín en el Friends Arena de Estocolmo (Suecia). Se presentaba como el partido de revancha por la eliminación en Champions el pasado mes de marzo. Los dos grandes nombres que retumbaban eran los de Joao Félix y Cristiano Ronaldo, que era la primera vez que se enfrentaban entre los dos compatriotas, el presente y futuro del fútbol portugués. El encuentro arrancó muy igualado, con unas primeras oportunidades más claras para los de Maurizio Sarri, una de Chiellini tras un córner lanzado por Pjanic que acabó en las manos de Jan Oblak. Luego Cristiano tuvo un par de ocasiones que no alcanzó los tres palos.

Mientras tanto los del Cholo Simeone también lo intentaban pero con menos claridad, hasta que en el minuto 24, un centro desde la banda derecha de Kieran Trippier conecta de primeras con un Joao Félix que, no apareció mucho pero que cuando lo hace es muy determinante, empala una volea que rebota en la rodilla de Lemar y pone el 1-0 en el marcador. Los bianconeros no tardaron en reaccionar, cinco minutos después, un tiro ajustado de Khedira desde fuera del área bate la meta colchonera y pone el empate. La igualdad estaba latente en el partido, pero llegó Joao Félix otra vez para romperla con un difícil remate a bote pronto tras el pase de Lemar.

Tras los primeros 45 minutos, el intercambio de golpes continuó a pesar de los cambios que se hicieron media hora antes del final. En este caso, las oportunidades las tuvieron los turineses, que intentaron de todas las maneras marcar el gol del empate con un Paulo Dybala que era quien más lo intentaba. Con casi todo el once inicial fuera, el Atlético tuvo oportunidades para aumentar la renta, la mas clara la tuvo Rodrigo Riquelme con un gran disparo que no conectó con la portería. Al final el marcador no se movió del 2-1 y los de Simeone terminan de una forma excelente la preparación para la temporada 2019-2020, que arranca el próximo domingo 18 de agosto ante el Getafe en el Wanda Metropolitano.

Ficha técnica:

2.- Atlético de Madrid: Oblak; Trippier (Arias, min. 56), Giménez (Felipe, min. 57), Savic, Lodi (Manu Sánchez, min. 66); Koke (Hermoso, min. 57), Llorente (Thomas, min. 46), Saúl (Riquelme, min. 66), Lemar (Vitolo, min. 67); Joao Félix (Correa, min. 56) y Morata (Diego Costa, min. 56) (Saponjic, min. 91).

1.- Juventus: Szczesny (Buffon, min. 59); De Sciglio (Danilo, min. 71), De Ligt (Demiral, min. 71), Chiellin (Bonucci, min. 46), Álex Sandro (Cuadrado, min. 59); Khedira (Matuidi, min. 60), Pjanic (Bentancur, min. 60), Rabiot (Emre Can, min. 71); Douglas Costa (Bernardeschi, min. 60), Higuaín (Dybala, min. 60), Cristiano Ronaldo (Mandzukic, min. 71).

Goles: 1-0, min. 24: Joao Félix; 1-1, min. 29: Khedira; 2-1, min. 33: Joao Félix.

Árbitro: Andreas Ekberg (Suecia). Mostró cartulina amarilla a Vitolo (min. 69) y a Correa (min. 83) por parte del Atlético de Madrid.

Incidencias: partido amistoso correspondiente a la "International Champions Cup" disputado en el Friends Arena de Solna (Estocolmo).