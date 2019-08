Neymar no seguirá en el Paris Saint-Germain. Es un hecho que ya incluso lo confirman desde la parte noble del club galo. Así al menos lo confirman desde el medio CanalSupporters, muy afín al entorno del PSG. Esta vez quien se ha encargado de dar pistas sobre la salida de Ney ha sido Leonardo, el director deportivo. "Las negociaciones por Neymar están avanzadas pero no hay acuerdo. Primero debemos definir el futuro para todos", ha comentado en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Nîmes.

Leonardo est venu parler aux journalistes. Neymar n’est pas convoqué pour le match. Il. A des discussions : « on va voir comment ça se passe, il faut définir le futur pour tout le monde d’abord »#psg #teampsg — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 10, 2019

Por lo tanto, el futuro de Ney pasará por lo que Real Madrid y FC Barcelona estén dispuestos a ofrecer y hasta donde estén dispuestos a llegar por hacerse con sus servicios. Dentro del club, desde el presidente, Nasser Al-Khelaifi, hasta el director deportivo se han puesto de acuerdo con el jugador para romper su relación contractual.

Estaba sancionado, pero ese encuentro lo cumplió en la celebración de la Supercopa francesa entre PSG y Rennes. De hecho, se aseguró que no volvería a vestirse de corto hasta el inicio de la Ligue1, pero parece que no será así, porque el francés tiene entre ceja y ceja abandonar París. Su decisión no podía esperar más allá del 10 de agosto y, parece, que está cumpliendo plazos en su misión de abandonar el Paris Saint-Germain. Algo así como declararse en rebeldía.

No obstante, Thomas Tuchel asegura, contradiciendo a Leonardo, que Neymar no puede jugar debido a que continúa en proceso de recuperación de su lesión: "Ha vuelto de una lesión. Ha entrenado individualmente y no ha completado una semana de entrenamientos completa con el grupo. No está preparado para el partido de mañana".