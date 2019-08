El Real Madrid no termina del todo bien la pretemporada. La Roma gana en los penaltis en un partido que ha sido muy igualado pero que deja al conjunto de Zinedine Zidane con muchas dudas antes del arranque liguero. El técnico francés apostó por la misma formación que utilizó contra el Salzburgo, tres centrales, línea del medio del campo con dos carrileros y tres mediocentros de carácter defensivo como son Casemiro y Fede Valverde, y dos delanteros conformados por Karim Benzema y Eden Hazard.

La primera parte de los blancos fue una pesadilla en el carácter defensivo, donde Nacho Varane y Militao no tuvieron mucha compenetración entre ellos y provocaron que las llegadas de Edin Dzeko, que fue el que más se acercó a la meta madridista, llegara al área con mucha facilidad. El primer gol llegó tras un buen control orientado de Modric, dio un pase al espacio espectacular y que Marcelo, tras un recorte, con la pierna derecha ponía el primer gol al fondo de las mallas. La gran actuación del primer tiempo la tuvo Courtois, que con varias paradas que evitaron una goleada, el belga aguantó hasta el minuto 34 tras un fuerte disparo que no pudo atrapar. Cinco minutos después llegaba el segundo para el Madrid tras una jugada táctica desde el córner con un centro de Marcelo y que Casemiro sorprendía en el segundo palo. La alegría madridista no iba a durar mucho cuando Dzeko recibe un balón regalado y Militao no conseguía ganar en carrera al delantero y ponía el empate.

Ya en la segunda parte, con cambios por parte de los dos conjuntos, la igualdad seguía plasmándose en el terreno de juego, pero esta vez las actuaciones de los porteros, Courtois y Pau López, sobre todo la del segundo, fue un espectáculo digno de admirar. Frenó a Benzema en dos ocasiones, alargó la maldición de Vinicius de cara a portería y Gareth Bale, que volvía a jugar tras no ser convocado en el anterior, también lo intnetó. Al final el partido se tuvo que decidir en los penaltis, donde se marcaron todos los penaltis hasta que Marcelo lanzó la pelota al larguero en el tiro decisivo.

Los de Zidane llegan al inicio de temporada con una imagen un poco mejorada pero que pide a gritos la necesidad de alguna incorporación para apuntalar la plantilla para esta campaña que empieza para el Real Madrid el próximo sábado 17 a las 17:00 en Balaídos ante el Celta de Vigo.

Ficha técnica:

2 - Roma: Pau Lopez; Florenzi (Spinazzola, m.62), Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini (Diawara, m.62), Cristante; Cengiz Under, Zaniolo (Antonucci, m.76), Perotti (Kluivert, m.67); y Dzeko (Schick, m.76).

2 - Real Madrid: Courtois; Carvajal (Odriozola, m.62), Varane, Militao, Nacho (Jovic, m.46), Marcelo; Casemiro (Kroos, m.62), Valverde (Vinicius, m.46), Modric; Hazard (Isco, m.71) y Benzema (Bale, m.62).

Goles: 0-1, m.16: Marcelo. 1-1, m.34: Perotti. 1-2, m.39: Casemiro. 2-2, m.40: Dzeko.

Tanda de penaltis: 1-0: Kolarov. 1-1: Kroos. 2-1: Under. 2-2: Isco. 3-2: Antonucci. 3-3: Bale. 4-3: Cristante. 4-4: Modric. 5-4: Spinazzola. 5-4: Marcelo falla.

Árbitro: Michael Fabbri (ITA). Amonestó a Militao (63) por el Real Madrid.

Incidencias: encuentro amistoso del primer trofeo Mabel Green disputado en el Olímpico de Roma.