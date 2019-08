Zidane vuelve a convocar a Bale y se olvida de James y Mariano

El Real Madrid y Zinedine Zidane afrontan la última prueba de fuego antes del arranque de LaLiga el próximo fin de semana ante el Celta de Vigo en Balaídos. Se trata del último ensayo en el que probará todo lo que no ha utilizado hasta ahora. Ante el Salzburgo sorprendió a todo el mundo alineando tres defensas en lugar de la tradicional línea de cuatro y quién sabe si hoy volverá a revolucionar el once y intentará dar una nueva vuelta de tuerca a su plantilla.

De momento, ya se conoce la convocatoria de Zizou para el encuentro amistoso en la noche del domingo (20:00h) ante la Roma. Cuenta con todos, incluido Luka Modric que no viajó en el último amistoso por problemas físicos, incluido Gareth Bale. Tras el frustrado intento de venta a algún equipo Premier League, el galés parece destinado a tener que entenderse con Zidane para jugar encuentros la próxima temporada.

stos son los 20 convocados para el partido contra la @ASRomaEspanol. #HalaMadrid pic.twitter.com/A3HNEAKmlh — Real Madrid C.F.realmadrid) August 11, 2019

Los que no viajan y no porque tengan ningún problema físico son James Rodríguez y Mariano. Ambos no cuentan para Zidane, tienen la puerta de salida abierta de par en par y el Real Madrid continúa buscándoles una salida a ambos. Del delantero se sabe que hay una oferta en firme precisamente de la Roma y por el colombiano andan suspirando tanto Atlético de Madrid como Nápoles. Los blancos le han tasado en 50 millones y quien los alcance, se hará con él.

La convocatoria al completo:

Porteros: Keylor Navas, Courtois y Fuidias.

Defensas: Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Marcelo y Odriozola.

Mediocentros: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco.

Delanteros: Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic y Vinicius Jr.