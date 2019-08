El infierno que viven Özil y Kolasinac, atrapados en una guerra de bandas

Mesut Ozil y Sead Kolasinac no fueron convocados al primer partido de la Premier League ante el Newcastle, que acabó con victoria para los gunners (1-0). El club alegó que esta ausencia de los dos jugadores estaría ligado a una falta de seguridad dos semanas después del intento de robo que sufrieron. Tras el encuentro habló Unai Emery y confirmó que no sabe cuando será su fecha de vuelta: "¿Estarán listos para la semana que viene? No lo sé". Días antes se produjo la detención de dos personas por vigilar la casa de Ozil y que planeaban un asalto.

Según varios medios de comunicación ingleses, el alemán y el serbio estarían metidos en una especie de guerra de pandillas. Toda esta preocupación por la seguridad de los dos futbolistas nace de cuando fueron atacados por dos personas y Kolasinac defendió al alemán con sus propias manos.

Tras hacerse viral el fallido asalto, una banda criminal rival, procedente de Europa del Este, mandó un recado asegurando que estaban actuando "fuera de su alcance". La reacción de la banda londinense no se hizo esperar. Con amenazas de por medio, garantizaron que, esta vez, robarán "todo lo que tienen" ambos jugadores.

True dat faaam a href="https://twitter.com/hashtag/COYG?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COYG https://t.co/qLXSYGW2M9 — Sead Kolašinac (@seadk6) August 11, 2019

Desde ese momento, ambos viven un infierno. Por su propia seguridad, su paradero es desconocido. Hasta nueva orden no pueden jugar ni estrenarse con el Arsenal. La mujer de Kolasinac ha abandonado Inglaterra para volver a Alemania. Mientras Özil ha incrementado ka seguridad de los alrededores de su vivienda ya que hace escasos días dos hombres furon detenidos.