El Paris Saint-Germain elimina a Neymar de su tienda oficial

CADÊ NEYMAR?! p>

Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, já não há mais sombra de Neymar à vista. Peças com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaço, que agora exibe jogadores como Mbappé e Marquinhos.

oão Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD