El Real Madrid no se volverá loco: esto es lo que ofrecerá por Neymar

Pocas veces se ha visto una situación parecida. Barcelona y Real Madrid, dos clubes de máxima rivalidad nacional y europea, peleando en una puja abierta por uno de los mejores jugadores del mundo. Uno saldrá ganador y el otro, hasta puede que humillado. Los azulgrana, sin urgencias deportivas pero sí emocionales, desea traer de nuevo a Neymar pese a la polémica salida de este hace dos años. Los blancos, sin Paul Pogba, se encuentran sin quererlo ni buscarlo con una oportunidad, deportiva y económicamente, que no estaba en su hoja de ruta.

Como ha ido contando Libertad Digital y esRadio, el Real Madrid está, poco a poco, dando pasos en el intento de fichar a Neymar. Primero, el entorno del jugador les ofreció la posibilidad de ficharle porque querían salir de París. Segundo, valorar un fichaje que hasta ahora no se valoraba porque hasta la fecha, Nasser Al-Khelaïfi, no tenía intención de traspasarle. Tercero, negociar con el entorno de Neymar y saber de sus intenciones. Y ahora llega el cuarto paso. Tras saber que el brasileño está dispuesto a jugar en el Santiago Bernabéu, negociar con el PSG.

El Real Madrid tiene claro que no se va a volver loco en el fichaje de Neymar. Hay una consigna inamovible y es que no van a fichar a Neymar si no salen jugadores con los que no cuenta Zidane. Son Gareth Bale, James y Mariano. Pueden entrar otros futbolistas como Keylor Navas, de ahí que Lunin, con la oferta de cesión del Valladolid, todavía no se haya marchado. Una cantidad de unos 120 millones de euros más James o Bale. Esa es la propuesta que hará inicialmente el Real Madrid para traer a Neymar. Tienen que dar salida a estos jugadores y no quieren gastar más dinero. Si el Real Madrid no consigue incluir a sus jugadores en la operación, tendrán que venderlos a otro club. No hay más opciones. Algo similar al Barcelona que está ofreciendo, según medios franceses, a Coutinho en la operación.

En el Madrid actúan con píes de plomo porque saben que está el Barcelona intentando lo mismo que ellos y Neymar, igual que les ha dicho que "sí" , le ha dicho lo mismo a los azulgrana. Poco se puede saber a ciencia exacta de una operación más compleja, por los múltiples intereses, que la mayoría. De lo poco fiable es que todas las partes han manifestado su deseo de cerrar la operación cuanto antes mejor.

En las últimas horas, el medio RMC, con buenas fuentes en el PSG, ha informado de una evolución en las negociaciones por parte del Barcelona. Según este medio, hubo una reunión hace unos días entre los directivos de los dos equipos. Ahora, como novedad, podrían aceptar la inclusión de Coutinho y una suma de dinero. Hasta la fecha nunca habían aceptado la inclusión del centrocampista, ex del Liverpool.