Diego Costa tiene dos problemas en este momento. El primero tiene que ver con lo deportivo, donde se ha conocido que tiene una lesión muscular en el aductor del muslo izquierdo. A pesar de que el Atlético de Madrid supiera que en el partido ante la Juventus tenía molestias en esa zona, el brasileño jugó los últimos 35 minutos de juego. Tras el parte médico que lo confirmaba, el club rojiblanco informa del hecho pero no especifica el grado y que está pendiente de evolución. En ese tipo de lesiones el tiempo de recuperación estaría en los 8-10 días si es leve y 20 días si es moderado.

Pero esto no es lo único por lo que se tiene que preocupar. El delantero ha confesado su culpabilidad en un delito fiscal por defraudar 1,1 millones de euros en un patrocino con Adidas durante el año 2014, justo cuando abandonó la entidad colchonera para irse al Chelsea. Según informa El Mundo, Costa ya ha abonado la cantidad defraudada y está previsto que pague la sanción correspondiente, un total de 600.000 euros, el próximo cuatro de octubre ante un juzgado madrileño. La entidad fiscal española consideró que en ese ejercicio no tributó de forma correcta el contrato publicitario con la marca deportiva a la vez que no pagó los impuestos correspondientes tras cambiar de residencia.

A parte de todo lo ocurrido, el ariete brasileño está en plena negociación de una subida de sueldo que el Atlético de Madrid ya le ha negado. Diego Costa, que gana 10 millones de euros netos por temporada, se siente que le han tratado de forma injusta en comparación con Antoine Griezmann, que le aumentaron el doble el sueldo una temporada antes de marcharse al Barcelona. Hay que recordad que el conjunto rojiblanco sigue manteniendo abierto el expediente por su expulsión la pasada campaña contra los azulgranas, por el cual fue sancionado con ocho partidos y precisamente este domingo no podrá jugar en el Metropolitano ante el Getafe al quedarle un partido para cumplir el castigo.