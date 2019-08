El Atlético está a punto de vender a Correa para fichar a Rodrigo

Se está cerca de cerrar una de las operaciones del verano y en la ecuación hay tres equipos y dos jugadores. Los equipos son Atlético de Madrid, Valencia y Milan mientras que los jugadores en cuestión son los delanteros Ángel Correa y Rodrigo Moreno. El futuro de ambos está, según ha podido saber Libertad Digital, unido irremediablemente.

Libertad Digital ha podido confirmar las últimas informaciones que hablan de una oferta real de 60 millones de euros del Atlético por Rodrigo Moreno. El delantero del Valencia y el propio club ché están conformes con el fichaje del internacional español por el cuadro de Simeone y la operación está muy cerca de cerrarse. Es ahí donde entra Correa.

El Atlético de Madrid, antes de fichar a Rodrigo, dará salida sí o sí a Correa. Si el argentino no acaba en Milán, Rodrigo no acabará en el Atlético de Madrid. Se está buscando ese acuerdo final entre italianos y españoles que haga de efecto dominó, pero de momento falta por ver si el cuadro milanista es capaz de llegar a los 50 millones que pide el club colchonero. Se espera que haya final feliz y hay optimismo, pero hasta no cerrar esa parte de la ecuación no se terminará de finiquitar la operación.

En el día de hoy, Rodrigo no ha entrenado con el Valencia y Mateu Alemany, director general de la entidad ché, ha confirmado a la salida de Paterna que habrá novedades: "Esta mañana sabréis cosas".