Dudas respecto a la cesión de Kubo al Valladolid

La salida de Kubo al Valladolid no está clara. Hace una semana Josep Pedrerol afirmó que el japonés se marcharía a Pucela y es cierto que habían pedido la cesión y que en el Real Madrid lo ven como una buena opción pero varios motivos han frenado la cesión del japonés. Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Valladolid aseguró en rueda de prensa que "Kubo es un gran jugador pero pertenece al Real Madrid". Un discurso diferentes al utilizado para Lunin, que desde anoche está cedido al Valladolid.

Ronaldo, que tiene buenas relaciones con Florentino Pérez, ha pedido la cesión de varios jugadores. Ya son tres los madridistas que estarán bajo la dirección de Sergio González. Sin embargo, no hay unanimidad con Kubo. Y es que el entrenador del Valladolid, según ha podido saber esRadio, no tiene como preferencias al jugador japonés. No ha pedido su cesión. Es más una cuestión de la presidencia. Si llega al Valladolid tendrá sus opciones pero llegaría inicialmente con un rol secundario.

Tampoco tiene claro Kubo su salida al Valladolid ni a ningún otro club. El japonés tiene pensado quedarse en el Real Madrid, jugar en el Castilla, entrenar con el primer equipo y aprovechar las oportunidades que le vayan dando. El Real Madrid al saber todo esto, tampoco tiene claro ahora que se marche al Valladolid donde puede no jugar todo lo que ellos desean. Mientras se decide su futuro Kubo seguirá jugando con el Real Madrid Castilla de Raúl.