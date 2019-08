Otra lesión más en el Real Madrid, en este caso Rodrygo Goes. En un comunicado, el club blanco ha anunciado que, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos, al delantero brasileño le han diagnosticado que sufre "una lesión en el recto femoral derecho". Aún no se sabe el alcance de la lesión, pero para estos casos el tiempo de recuperación podría ser entre de una a tres semanas. Por lo tanto, el futbolista no estará en el amistoso del Real Madrid Castilla ante la Cultural Leonesa y es duda para el arranque liguero de Segunda División B ante Las Rozas.

Rodrygo, que ya había trabajado este martes apartado de sus compañeros en el primer entrenamiento de la semana del Real Madrid, se une a la lista de lesionados, a la de Ferland Mendy en el recto anterior de la pierna derecha, que estará disponible para Zidane en el primer partido de Liga ante el Celta de Vigo; y a la de Marco Asensio con su rotura del ligamento cruzado y menisco de la rodilla izquierda.