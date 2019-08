Zidane frena el fichaje de Van de Beek cuando ya estaba casi hecho

Frenazo al fichaje de Van de Beek, centrocampista del Ajax de Amsterdam. Tal y como venimos contando en Libertad Digital, su incorporación al Real Madrid estaba totalmente encarrilada. Se daba casi por hecho en las oficinas del conjunto blanco. Y tenían motivos para pensar así. Primero, porque el Real Madrid ya había llegado a un acuerdo total con el jugador holandés. Y segundo, porque las negociaciones entre los clubes estaban muy avanzadas. Faltaban detalles que pensaban acabar definiendo esta semana después de que el Ajax disputase la ronda previa para acceder a la Champions League.

La operación se ha frenado por petición de Zidane. El club está a la espera de que el técnico de su aprobación. El técnico, según cuentan desde el club, considera que no es el refuerzo que necesitan ahora mismo, que ya tiene centrocampistas de ese perfil y que realmente lo que el equipo demanda es otro perfil. Sigue insistiendo en el fichaje de Paul Pogba.

Anoche, tras el partido del Ajax, saltaron las alarmas cuando hablaron todos los protagonistas. Ten Hag, el técnico, afirmó que "supongo que esta temporada Van de Beek continuará con nosotros". Marc Overmars, que "creo que Van de Beek va a seguir en el Ajax". Y el propio jugador que "no hay nada seguro todavía, pero hay muchas posibilidades de que continúe jugando aquí. Pase lo que pase Real Madrid y Ajax son clubes fantásticos. No me puedo quejar".

Todo apunta a que Van de Beek se quedará en el Ajax si Zidane no cambia de opinión. Ahora mismo hay pocos centrocampistas en la primera plantilla. Casemiro, Valverde, Kroos, Modric e Isco. Y el fichaje de Pogba, al precio que demanda el Manchester United, no es una opción que se valora en el Real Madrid. Consideran, salvo giro de los acontecimientos, un fichaje casi descartado. Zidane insiste. Veremos como evoluciona este asunto.