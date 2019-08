El croata Luka Modric (Real Madrid) y Jorge Molina (Getafe), expulsados en la primera jornada de LaLiga Santander con roja directa en aplicación de la circular relacionada con entradas por detrás al tendón de Aquiles, han sido sancionados con un partido de suspensión por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Éste ha rechazado las alegaciones presentadas por tanto por el Real Madrid como por el Getafe, con lo que se perderán los partidos de la segunda jornada ante el Valladolid y el Athletic Club de Bilbao, respectivamente.

En ambas resoluciones, Competición entiende que "la acción del jugador expulsado es compatible con la descripción de los hechos que efectúa el colegiado en el acta del encuentro. De ningún modo se aprecia el error material manifiesto invocado como fundamento de las alegaciones del club".

"Además, debe tenerse en cuenta que la prueba aportada que tiende a demostrar una distinta versión de los hechos no es suficiente para que este órgano disciplinario sustituya la descripción de la apreciación del árbitro reflejada en el acta. Es necesario que se trate de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse, circunstancias que no se da en este caso, en el que el club ofrece una explicación alternativa a lo que aconteció en el terreno de juego (...), que no es prueba de un error claro, patente e independiente de toda opinión, sino más bien una opinión diferente sobre lo ocurrido", agrega.

Competición también ha sancionado con un partido de suspensión a Óscar Rodríguez (Leganés) y a Joel Robles (Betis), que fueron también expulsados con rojas directas, y a Renan Lodi (Atlético de Madrid) y Francis Coquelin (Valencia), que vieron doble amonestación.

Respecto a LaLiga SmartBank (Segunda División), han sido suspendidos con un partido los siguientes futbolistas: Damián Alfredo Pérez (Sporting), José Antonio Ríos (Ponferradina), Martín Pascual (Rayo Vallecano), Carlos Julio Martínez (Mirandés), Carlos Ruiz (Tenerife) y Mario Ortiz (Racing de Santander).