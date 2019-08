Los motivos por los que Keylor Navas pide irse del Real Madrid

Keylor Navas ha pedido salir del Real Madrid. Tras cinco temporadas en el club, tal y como ha adelantado el diario Marca, el portero de las tres Champions League consecutivas considera que ha terminado una etapa y que tiene que cambiar de aires. No es algo nuevo. Más bien, es algo que tiene en la cabeza desde antes de que terminara la pasada temporada e incluso se despidiera del Santiago Bernabéu en el último partido de LaLiga 2018/19.

En junio, con el visto bueno del Real Madrid, Keylor Navas estuvo buscando nuevo destino, tarea complicada para sus agentes ya que el costarricense cobra 5 millones por temporada y tiene 32 años. Aún así, lo consiguieron porque había un club interesado en él, un club que pelea por todos los títulos, incluida la Champions League, y que además estaba dispuesto a aumentarle su sueldo. Se trataba del París Saint-Germain. El problema es que esa oferta no contemplaba ninguna cantidad económica para el Real Madrid. Le pagaban más de 20 millones en tres temporadas a Keylor Navas, pero el club blanco no conseguía dinero alguno. La oferta, la única que consiguió el portero, fue rechazada.

Sin ofertas que le abrieran las puertas del Bernabéu y que le convencieran a él, Keylor Navas se puso los guantes y trabajó en Valdebebas, aunque siempre siguió en su cabeza esa idea de irse. Según explica su entorno, el portero se ha dado cuenta de que no va a tener ninguna posibilidad de competir con Thibaut Courtois y no quiere estar toda una temporada relegado al banquillo. Intentó competir durante la pretemporada pero tras el primer partido de LaLiga en Vigo se ha dado cuenta de que no va a conseguir defender la portería salvo en la Copa del Rey. Era algo previsible y lógico para casi todos, pero Keylor siempre ha creído en sí mismo. Ahora, chocando con la realidad, ha tenido un calentón. Así lo explican personas cercanas a él.

El pasado 8 de agosto, Libertad Digital informó de lo que el Real Madrid estaría dispuesto a ofrecer al PSG por Neymar. Entre los cromos disponibles que tenían para ofrecer a los parisinos estaba Keylor Navas. El portero siempre ha mostrado su disponibilidad a irse al club que ya se interesó en él y donde no tendría mas competencia que Areola. Podría ser titular sin muchas dificultades. El panorama ha cambiado porque ahora es Leonardo el director deportivo del campeón de la Ligue 1.

No tiene ofertas y el Madrid no le va a dejar salir gratis. El PSG no se ha vuelto a poner en contacto con Keylor Navas, aunque ahora mismo es su única salida realista del Real Madrid. Su posibilidad pasa por entrar en la operación de fichaje de Neymar. De lo contrario se quedará en la capital de España.