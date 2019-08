La emotiva carta de despedida de Fernando Torres

Punto y final a la carrera de Fernando Torres como futbolista. El delantero de Fuenlabrada disputó su último partido como profesional. Torres tuvo que decir adiós al fútbol con una goleada del Vissel Kobe, con un gol de Iniesta incluido, desde el punto de penalti. El Sagan Tosu, su equipo, se llevó una goleada de escándalo,1-6, lo que dificulta su permanencia en la Primera División de la liga japonesa. Ahora mismo jugaría un 'play-off' para no descender.

A pesar del trago amargo de la derrota, la despedida de Fernando Torres fue emotiva. Saltó al césped acompañado de sus hijos. Su equipo le quiso dar un homenaje al vestir en los prolegómenos del partido una camiseta totalmente roja, salvo en la zona superior, donde una franja de color blanco, y otra más estrecha de azul en el frontal, completan un diseño inspirado en la indumentaria histórica que vistió el Atlético entre finales de los años 80 y principios de los 90. Además, el delantero de 35 años se quiso despedir de todos los aficionados con una carta escrita que dejó en cada de uno de los asientos del Best Amenity Stadium donde tuvo lugar el partido de su despedida.

"Cuando tenía 5 años empecé a jugar al fútbol con mi hermano. 30 años después voy a jugar mi último partido como profesional. Hoy miro atrás y casi no puedo creer todo lo que he vivido. Me siento muy afortunado de haber podido conseguir los trofeos más importantes del mundo y de haber jugado para algunos de los clubes más prestigiosos. También de los éxitos con la selección española. He vivido sensaciones de gran emoción y felicidad. Quería dar las gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz. Pero no quiero olvidarme de la parte más auténtica del fútbol, la que hace que este deporte sea tan maravilloso, los aficionados. Gracias a todos y cada uno de los aficionados de los equipos en que he jugado por quererme, animarme y respetarme. También a aficionados rivales porque me habéis hecho ser mejor jugador. Espero que os haya hecho disfrutar con mi fútbol y os haya inspirado de alguna manera. Nunca dejéis de perseguir vuestros sueños. Ha sido un verdadero placer. Gracias fútbol, gracias afición".