"Cambio en el ambiente". Así es como el diario francés L'Équipe adjetiva la situación de Neymar en el Paris Saint Germain. A escasos días de que el mercado de fichajes dé el portazo definitivo, la situación del brasileño continúa siendo una incógnita. Han sonado FC Barcelona, Real Madrid y Juventus como posibles destinos, pero de momento ninguno ha conseguido poner sobre la mesa lo que solicita la entidad gala para dejar salir a Ney.

Su salida se ha tornado más complicada de lo que se intuía en un principio. Las trabas del PSG para no querer reducir su precio de salida, el deseo de Neymar, la falta de una oferta suculenta y el retorno del jugador a los entrenamientos y a la normalidad, han provocado que desde Francia vean como una medida lógica y probable una reconciliación entre club y jugador. "Esto ya no es la guerra", apuntalan desde L'Équipe. El ambiente enrarecido que se había instaurado en la parte alta del club, parece haberse calmado y ya no existiría tanta tensión como al principio de verano. Incluso, apuntan varias fuentes, ya no hay malas palabras, sino conversaciones cordiales entre todas las partes de la negociación que dejan entrever un posible final de todo su culebrón: permanecer en el PSG. O al menos eso es lo que intuyen -y temen- desde su entorno.

Temen por el posible recibimiento en el Parque de los Príncipes al jugador. Asumen que juegue o no juegue Neymar, va a ser mal recibido por los aficionados. Ya sufrió varios cánticos en su contra en el primer partido de Ligue1 del PSG en casa y no parece que vayan a cesar. El Toulouse es el próximo rival y se desconoce si Tuchel contará con él.

Únicamente el Barcelona ha hablado abiertamente de su interés en él. Se han conocido varias ofertas que ha presentado y todas ellas rechazadas por el conjunto galo. El Madrid permanece a la espera de los acontecimientos y la Juve sigue el mismo modus operandi que los blancos. El culebrón Neymar llegará, irremediablemente a su fin, eso sí, mantendrá la expectación hasta el último día.